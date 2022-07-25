Лукашенко: «Прибуревшей молодёжи всегда хватало. И сейчас она есть»
Новости Беларуси. Усилить работу по охране природы, обратить внимание на воспроизводство лесов, реагировать на случаи издевательства над животными. Такие задачи поставил Президент Беларуси, принимая с докладом начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира Юрия Тертеля.
Президент особо обратил внимание на вопиющие случаи издевательств над животными – когда люди мучают птиц и зверей, а затем выкладывают видео своих «подвигов» в интернет. Не так уж и давно пользователей Сети повергло в шок видео, на кадрах которого житель Новополоцка жестоко обращается с лебедем. Молодой человек пытался затолкнуть птицу в багажник машины. Вопиющий инцидент, благо, не остался без внимания. Как, впрочем, и история с четвероногим Одди.
Его уже, к счастью, бывшая обезумевшая хозяйка, не стесняясь абсолютно никого, избивала на глазах у всех. Абсурдные кадры съемки увидел и Александр Лукашенко. И, понятное дело, он, как и любой неравнодушный человек, не оставил эту историю в стороне. Собаку удалось спасти и передать в руки нового хозяина. Эти факты издевательств также 25 июля обсуждались в кабинете Президента. И несмотря на то, что сфера не совсем профильная для инспекции, Александр Лукашенко поставил перед ведомством задачу – также реагировать на подобные нечеловеческие поступки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:
В последнее время, видишь, у нас немножко среди молодежи, прибуревшей молодежи всегда хватало. И сейчас она есть. Издевательства над животными среди молодежи, особенно и в интернет еще выложить. Если надо какие-то дополнительные решения, внеси немедленно предложения. Но постарайся взять – я понимаю, что это не профильная, так сказать, работа, хотя это же тоже животные. Самые близкие, надежные, порядочные животные, которые тебя никогда не предадут. Смотри, как отдельные люди и молодежь – отдельные элементы – относятся к животным. Это недопустимо. Пока примем закон, разрабатывается, я тебя попрошу: продумай, как инспекция по защите сможет реагировать на подобные проявления. Во-первых, все это нагло, втупую выкладывается в социальные сети в интернете. Сам, наверное, видишь и сталкиваешься с этим не единожды. Ну и второе – население все-таки, подавляющее большинство, особенно белорусы – это люди жалостливые, они к животным хорошо относятся. И сразу же проинформируют. Проинформируют о таких вот негативных проявлениях. Нам надо на это реагировать.
Глава государства также поинтересовался, как решается проблема с воспроизводством лесов. Только за 2022 год в стране выявлено почти 1 400 нарушений: от незаконной рубки до вывоза древесины. Составлено свыше 130 административных протоколов, возбуждено и одно уголовное дело.
Лукашенко – Тертелю: «У тебя вся инспекция должна встать под ружьё, не дай бог» (подробности).