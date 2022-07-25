Лукашенко: «Прибуревшей молодёжи всегда хватало. И сейчас она есть»

Президент особо обратил внимание на вопиющие случаи издевательств над животными – когда люди мучают птиц и зверей, а затем выкладывают видео своих «подвигов» в интернет. Не так уж и давно пользователей Сети повергло в шок видео, на кадрах которого житель Новополоцка жестоко обращается с лебедем. Молодой человек пытался затолкнуть птицу в багажник машины. Вопиющий инцидент, благо, не остался без внимания. Как, впрочем, и история с четвероногим Одди.

Его уже, к счастью, бывшая обезумевшая хозяйка, не стесняясь абсолютно никого, избивала на глазах у всех. Абсурдные кадры съемки увидел и Александр Лукашенко. И, понятное дело, он, как и любой неравнодушный человек, не оставил эту историю в стороне. Собаку удалось спасти и передать в руки нового хозяина. Эти факты издевательств также 25 июля обсуждались в кабинете Президента. И несмотря на то, что сфера не совсем профильная для инспекции, Александр Лукашенко поставил перед ведомством задачу – также реагировать на подобные нечеловеческие поступки.