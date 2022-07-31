56 километров сетей. Инспекторы природоохраны поделились историей о самой крупной «добыче»

Новости Беларуси. На неделе в силу вступили новые правила рыболовства. Знатоки называют их более либеральными, а введения некоторых норм ждали уже давно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что улов пойдет другой, но стоит отметить, что в отношениях природы и человека не все гладко. Об усилении охраны животного и растительного мира, о восстановлении лесов и фактах жестокого обращения с животными говорили во Дворце Независимости. Самый главный посыл – как сохранить нашу природу для будущих поколений и сохранить к ней человеческое отношение?

Раннее утро, оперативная группа из трех человек отправляется в суточный рейд. Начинают с осмотра водоемов вблизи Гомеля. Задача – проверить соблюдение правил ведения рыбалки.

– Запрещенных орудий рыболовства не имеете?

– Нет. Завтра вроде бы как «рамки» можно?

– Да. С завтрашнего дня разрешено использовать не более двух экранных сетей размерами метр на полтора и ячейками не более 30 миллиметров. И действительно, на этой неделе вступили в силу новые правила рыболовства, которые по многим пунктам более лояльные. Однако среди любителей всегда находятся те, кто совсем незнаком с законодательством.

Надо измерять до того, как на речку идете. На негодование нарушителей инспекторы отвечают: главная цель не наказать виновных, а пресечь в будущем подобные факты. Если раньше за ловлю на подобное самодельное орудие рыбаки могли бы получить штраф в 20 базовых величин, сегодня их ждет только предупреждение и изъятие «паука». Если попадутся еще раз, последствия будут серьезнее.

Вячеслав Горячий, начальник оперативного отдела Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Они надеются, что их никто не видит и не знает, где они и чем занимаются. Потому что мы стараемся пока осуществлять скрытое наблюдение, фиксировать незаконные действия таких граждан. И уже после фиксации их задерживаем, поэтому, как правило, удивляются. Случаев достаточно много, каждое задержание, каждый случай эксклюзивны.

Из самых запоминающихся за 10 лет работы Вячеслав называет случай в Житковичском районе, когда инспекторы поймали браконьеров, выловивших 230 килограммов рыбы. Вред, нанесенный природе, оценили в 8 тысяч рублей. Нарушители рыбачили с сетью – именно с этим орудием чаще всего и попадаются в сети инспекции злоумышленники. Во время рейдов установленные в заводях неводы инспекторы ищут с помощью нехитрого приспособления, которое в народе называется «кошка». За полгода Гомельская областная инспекция изъяла более 56 километров сетей, еще восемь люди сдали добровольно.

Вячеслав Горячий:

Каких-то определенных маршрутов у нас нет, но перед проведением каждого полевого мероприятия старший группы планирует маршрут, исходя из обстановки. Используем информацию из средств массовой информации, интернета. Очень часто рыбаки-любители сообщают на телефон доверия Государственной инспекции о правонарушениях, которые они зафиксировали или были свидетелями. Также сообщают в случае обнаружения запрещенных орудий рыболовства, например сетей. Выезжаем, реагируем.