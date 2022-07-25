Лукашенко – Тертелю: «У тебя вся инспекция должна встать под ружьё, не дай бог»

Новости Беларуси. Усилить работу по охране природы, обратить внимание на воспроизводство лесов, реагировать на случаи издевательства над животными. Такие задачи поставил Президент Беларуси, принимая с докладом начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира Юрия Тертеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также, учитывая военизированную специфику формирования, Александр Лукашенко отметил, что его сотрудники в случае необходимости должны быть готовы встать под ружье для защиты родины. Но для этого нужно разработать соответствующие планы подготовки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У тебя вся инспекция должна встать под ружье, не дай бог. Этот фактор тоже надо иметь в виду, тем более что особо и вооружать нечего. Если нужно довооружить, довооружим. Это люди вооруженные, имеющие большие права и полномочия. Поэтому подумай над этим аспектом, какие необходимо зарезервировать для тебя вооружения. И надо иметь под рукой всегда план мероприятий, потому что ребят надо учить. Это же не просто взял винтовку и пошел на фронт. Людей надо учить. Это не потому, что чрезвычайщина какая-то. Все мы мужики, мы должны быть к этому готовы. А тебе нужно научиться управлять этим войском, если вдруг, не дай бог.

Но учения проводить надо. Надо, чтобы были подготовленные люди. Это опять опыт Украины, когда спохватились – неподготовленные люди. Ну, там страну развалили еще до начала этой операции. Начали хватать неподготовленных людей – и на фронт. Они только доезжали до района боевых действий, и их не стало. Они не готовы были носить оружие. Даже носить оружие – не то что воевать. Поэтому нам надо свое общество в той части, в которой нам необходимо, подготовить защищать Отечество.