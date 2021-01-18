Главный судебный исполнитель Беларуси: вводится институт стажировки судебных исполнителей

Решение о ее применении теперь является поводом для приостановления исполнительного производства. Также при заключении между конфликтующими сторонами определенных соглашений в случае взыскания обязательного сбора его размер будет уменьшен вдвое.

Новости Беларуси. Разрешить спор без суда. Изменения в законодательстве Беларуси позволят более широко использовать медиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Коваленко, главный судебный исполнитель Беларуси: Принятый закон в первую очередь направлен на увеличение полноты и принимаемых мер судебными исполнителями, и, соответственно, взыскиваемых сумм. Также он направлен на упрощение взаимодействия органов принудительного исполнения со сторонами исполнительного производства. Кроме того, он направлен на повышение профессионального уровня судебных исполнителей, так, в частности, вводится институт стажировки судебных исполнителей, обязательного проведения тестирования на знание законодательства об исполнительном производстве.

Также, напомним, в нашей стране вступила в силу Сингапурская конвенция о медиации. В соответствии с ней проведена корректировка национального законодательства.

Внесены изменения в законодательство по вопросам исполнительного производства

Международные медиативные соглашения в странах-участницах Сингапурской конвенции теперь могут быть исполнены в принудительном порядке. Белорусской стороной она была подписана еще в августе. Наша страна пятая в мире, где положения конвенции обязательны.