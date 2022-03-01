Кушает овощи и фрукты. В Минском зоопарке проснулся мишка Тристан

Новости Беларуси. С наступлением весны и первыми лучами солнца в Минском зоопарке после долгой спячки проснулись медведи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В глубокий сон любимец посетителей Тристан впал в конце ноября. После холодной зимы бурый житель зоопарка пока не очень активен. Однако аппетит у него хороший.

Питается овощами и фруктами. Сейчас ему необходимо набирать вес, чтобы восстановить силы и вернуться в форму. Тристан постепенно привыкает к солнечным дням, иногда выходит на свежий воздух. А по соседству уже бодрствует медведица Нюра.

Наталья Ловцевич, методист Минского зоопарка:

Мишка проснулся, и, в принципе, это хорошая примета весенняя, точнее, что приближает приход весны – примета зоопарка. В рационе и пище не наблюдаем каких-то особых изменений, что что-то не нравится ему. У него отличный аппетит, активно сейчас добавляются овощи, фрукты, все именно сезонное. Более жирная пища становится в плане углеводов, белков больше добавляется, чтобы набирать силу хорошую на весенне-летний период.

Также в зоопарке ожидают, что скоро после зимней спячки проснутся барсуки.