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Украинская семья с больным ребёнком обратилась за помощью к белорусским пограничникам

01 марта 2022 13:46
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В поисках безопасности украинцы все чаще обращаются за помощью к белорусским пограничникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 февраля вечером в пункт пропуска «Поддобрянка» приехала семья с 7-летним ребенком – все граждане Украины.

Украинская семья с больным ребёнком обратилась за помощью к белорусским пограничникам-1

Родители мальчика обратились к белорусским пограничникам с просьбой доставить сына в больницу. В течение пяти дней у ребенка держалась высокая температура, была слабость в ногах, и состояние только ухудшалось.

Украинская семья с больным ребёнком обратилась за помощью к белорусским пограничникам-4

Ехать до ближайших местных больниц им показалось проблематично и небезопасно. Поэтому украинцы решили приехать за помощью к белорусам. Пограничники пропустили женщину с ребенком на пункт пропуска. А затем скорая доставила их в детскую больницу в Гомеле.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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