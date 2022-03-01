Украинская семья с больным ребёнком обратилась за помощью к белорусским пограничникам

В поисках безопасности украинцы все чаще обращаются за помощью к белорусским пограничникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 февраля вечером в пункт пропуска «Поддобрянка» приехала семья с 7-летним ребенком – все граждане Украины.

Родители мальчика обратились к белорусским пограничникам с просьбой доставить сына в больницу. В течение пяти дней у ребенка держалась высокая температура, была слабость в ногах, и состояние только ухудшалось.