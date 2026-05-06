Можно ли отменить таинство крещения по желанию человека? Ответил священник

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Ситуация: мальчика крестили в православии в три месяца. Печать и благодать Духа Святого на нем. В 14 лет он увлекается буддизмом и заявляет, что считает себя неверующим и не хочет быть христианином. Имеет ли право подросток отменить крещение или это моральное обязательство на всю жизнь? И только ли моральное обязательство?