Можно ли отменить таинство крещения по желанию человека? Ответил священник

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Ситуация: мальчика крестили в православии в три месяца. Печать и благодать Духа Святого на нем. В 14 лет он увлекается буддизмом и заявляет, что считает себя неверующим и не хочет быть христианином. Имеет ли право подросток отменить крещение или это моральное обязательство на всю жизнь? И только ли моральное обязательство?
Михаил Стреха, наставник команды «Да!», заместитель председателя синодального отдела по делам молодежи Белорусской православной церкви:
Отменить, конечно, не может. Это то же самое, что попросить отменить у мамы факт его рождения. Это уже произошло, и все. Вопрос его выбора, конечно, он свободен в своем выборе. И в этом сила христианства, и то, о чем мы сейчас говорили, что свобода – это такой обоюдоострый меч. С одной стороны, мы за него сильно держимся, с другой стороны, мы боимся пользоваться, потому что нужно нести ответственность определенную за свои действия. Когда идет речь о крещении младенца, и потом в 14 лет этот пубертат, когда ему хочется противопоставить все то, что ему рассказывали в той культуре, в которой он жил, противопоставить чем-то другим, чем-то инаковым, конечно, особенно в этом кейсе буддизм особенно привлекательный, потому что, по большому счету, это религия без Бога. Там очень много философии, очень много психологии.
Нужно ли ребенка крестить в младенчестве? Мнение психолога.