В Рогачеве построили эллинг для спортивной школы

На пути к великим победам! В Рогачеве настоящий праздник для тех, кто может ходить по воде. Для воспитанников местной спортивной школы построили современный эллинг – долгожданное место, где теперь будут хранить и ремонтировать лодки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше юным гребцам приходилось ютиться в приспособленных помещениях, а то и вовсе переносить тяжелые байдарки через весь город. Теперь – крытый бокс, удобные спуски к воде и комфортные условия для тренировок. Это еще один шаг к тому, чтобы спорт во всех уголках нашей страны был доступным, а мечты о победах – реальными. Так когда же ждать больших побед от спортсменов из небольшого города?

Рогачевская гребная школа зародилась в 60-х годах прошлого века. За 70 лет здесь подготовили трех заслуженных мастеров спорта и 14 мастеров спорта международного класса. Самым известным из них считают олимпийского чемпиона по гребле Николая Горбачева, чье имя и присвоили местной школе олимпийского резерва № 2. Нынешний главный тренер национальной сборной Владимир Шантарович тоже начинал свою спортивную карьеру здесь.

Владимир Шантарович, старший тренер белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ:

Это уже была выстроенная система с определенными результатами. Уже прогрессировал Николай Степанович Горбачев на всесоюзной арене, потом на международной, потом первые успехи чемпионата мира. Несмотря на плеяду выдающихся воспитанников (чемпионов мира и олимпийских призеров), тренироваться юным спортсменам приходилось буквально в спартанских условиях. Старый сарай для хранения байдарок и каноэ разрушался на глазах, а путь к раздевалкам от него занимал 300 метров в гору. Строительства нового эллинга ждали жители Рогачева еще с советских времен. Сегодня эта мечта сбылась.

Долгожданный объект возвели за год. Для будущих спортивных звезд постарались создать комфортные условия. Кроме помещения для хранения байдарок и каноэ, обустроили современный тренажерный зал и просторные раздевалки. А еще территорию с удобным спуском к воде. Находящиеся по соседству бассейн и стадион дополнят тренировочный процесс, сделав его более удобным и продуктивным.