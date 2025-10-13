Съёмки завершились – какую премьеру готовит «Беларусьфильм», узнали у директора кинотеатра «Москва»

День работников культуры – особый праздник, посвященный всем, кто создает и сохраняет богатое культурное наследие нашей страны. Минск по праву считается центром белорусской культуры, где ежегодно проходят тысячи фестивалей, выставок, концертов и постановок. О тех, кто украшает нашу жизнь искусством и творчеством, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Чем знаменита Детская музыкальная школа искусств № 13 – узнали у директора.
Екатерина Забенько, ведущая:
Приятно, что по красной ковровой дорожке в 2025 году в обновленном кинотеатре «Москва» прошли белорусские артисты, причем молодые артисты. Премьера фильма «Классная» – я думаю, что большинство белорусов его уже посмотрели. Есть чем гордиться на самом деле. Каких премьер еще ждать в этом году, следующем? То есть насколько будет эта тенденция к новым таким кинопремьерам продолжаться далее?
Татьяна Лисай, директор филиала «Кинотеатр Москва» УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:
Топ один из фильмов сегодня – это фильм молодого режиссера Кирилла Халецкого «Классная». По посещаемости этот фильм самый первый, который идет сейчас в наших кинотеатрах столицы. На сегодня завершились съемки спортивного фильма «Переломный момент» – это дебютная картина молодого режиссера Дмитрия Сороки. После фильма «Классная» мы ждем этот фильм «Переломный момент». Но, помимо белорусских фильмов, которые сейчас идут, я бы сказала, киностудия «Беларусьфильм» нас очень радует. Ведь очень много фильмов было снято и представлено в наших кинотеатрах – это историческая картина «На другом берегу», «Лист ожидания» – про медицину, «Государственный герб Республики Беларусь» и «Государственный флаг Республики Беларусь». Также мы работали с фильмом «Культурный код».
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