Съёмки завершились – какую премьеру готовит «Беларусьфильм», узнали у директора кинотеатра «Москва»

День работников культуры – особый праздник, посвященный всем, кто создает и сохраняет богатое культурное наследие нашей страны. Минск по праву считается центром белорусской культуры, где ежегодно проходят тысячи фестивалей, выставок, концертов и постановок. О тех, кто украшает нашу жизнь искусством и творчеством, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Чем знаменита Детская музыкальная школа искусств № 13 – узнали у директора.

Екатерина Забенько, ведущая:

Приятно, что по красной ковровой дорожке в 2025 году в обновленном кинотеатре «Москва» прошли белорусские артисты, причем молодые артисты. Премьера фильма «Классная» – я думаю, что большинство белорусов его уже посмотрели. Есть чем гордиться на самом деле. Каких премьер еще ждать в этом году, следующем? То есть насколько будет эта тенденция к новым таким кинопремьерам продолжаться далее?