Иерей Виталий Малишевский: «Для христианских семей самое важное – это единство»

Иерей Виталий Малишевский, настоятель прихода великомученицы Анастасии Узорешительницы в г. Минске:

Для христианских семей самое важное – это единство. История Священного Писания свидетельствует о том, что первые люди – Адам и Ева не смогли устоять против искушения в грехе. Отпав от Бога, они потеряли доверие друг к другу. Они не только разрушили свой союз с Господом, но также стали чуждаться друг друга. Мы это слышим в описании, что они видели свою наготу. Эта нагота есть признак того, что люди, порабощенные грехом, являются слабыми и незащищенными. Потому с тех пор задача человека – вернуться к Богу, ибо это дает возможность наладить и отношения с близкими. Так изначально Господь задумал, что семья – это школа любви или, как мы говорим сейчас, малая церковь. Эта обратная связь так называемая словом обозначается «религия». Обратная связь и должна восстановить в человеке ту гармонию, которую он утерял изначально еще в раю. Именно через восстановление своих гармоничных отношений с Творцом, он восстанавливает свои гармоничные отношения и с близким человеком.

Олег Лепешенков:

Отец Виталий, матушка Елена, вы стали организаторами форума, который прошел в эти выходные. Он называется «Дом счастья». Что в этом доме можно найти?

Иерей Виталий Малишевский:

Идея форума возникла у нас давно, поскольку мы на своем приходе давно организуем встречи с интересными людьми, общественными деятелями, психологами, священнослужителями.