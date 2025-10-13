Иерей Виталий Малишевский: «Для христианских семей самое важное – это единство»

В программе «Прикосновение к свету» в преддверии недели родительской любви мы встретились с иереем Виталием Малишевским, настоятелем прихода великомученицы Анастасии Узорешительницы в г. Минске и Еленой Малишевской, руководителем проекта «Дом счастья».
Олег Лепешенков, СТВ:
Есть ли в православных семьях какой-то особый уклад, который помогает укреплять и сохранять отношения?
Иерей Виталий Малишевский, настоятель прихода великомученицы Анастасии Узорешительницы в г. Минске:
Для христианских семей самое важное – это единство. История Священного Писания свидетельствует о том, что первые люди – Адам и Ева не смогли устоять против искушения в грехе. Отпав от Бога, они потеряли доверие друг к другу. Они не только разрушили свой союз с Господом, но также стали чуждаться друг друга. Мы это слышим в описании, что они видели свою наготу. Эта нагота есть признак того, что люди, порабощенные грехом, являются слабыми и незащищенными. Потому с тех пор задача человека – вернуться к Богу, ибо это дает возможность наладить и отношения с близкими. Так изначально Господь задумал, что семья – это школа любви или, как мы говорим сейчас, малая церковь. Эта обратная связь так называемая словом обозначается «религия». Обратная связь и должна восстановить в человеке ту гармонию, которую он утерял изначально еще в раю. Именно через восстановление своих гармоничных отношений с Творцом, он восстанавливает свои гармоничные отношения и с близким человеком.
Олег Лепешенков:
Отец Виталий, матушка Елена, вы стали организаторами форума, который прошел в эти выходные. Он называется «Дом счастья». Что в этом доме можно найти?
Иерей Виталий Малишевский:
Идея форума возникла у нас давно, поскольку мы на своем приходе давно организуем встречи с интересными людьми, общественными деятелями, психологами, священнослужителями.
Елена Малишевская, руководитель проекта «Дом счастья»:
На первых рисунках наших детей мы чаще всего видим дом, родителей, братиков и сестричек, друзей. Поэтому название форума пришло само по себе – «Дом счастья». С детства мы рисуем у себя в голове, какой же будет наш дом, какие будут там окна и крыша. Мы очень хотим, чтобы каждый человек благодаря нашему форуму смог построить свой счастливый дом.
Иерей Виталий Малишевский:
Каждый желающий может задать вопросы выступающим, получить поддержку из их опыта. Организованы не только встречи, на которых люди смогут почерпнуть необходимые полезные знания, но и воодушевится тем опытом, который уже есть у многодетных семей, у людей переживших сложные семейные ситуации. Обмен мнениями и опытом поможет организовать людям самим свою семейную жизнь.
Подробности в видео.