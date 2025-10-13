Кинофестиваль «Лiстапад» – что покажут в «Москве», рассказала директор кинотеатра

День работников культуры – особый праздник, посвященный всем, кто создает и сохраняет богатое культурное наследие нашей страны. Минск по праву считается центром белорусской культуры, где ежегодно проходят тысячи фестивалей, выставок, концертов и постановок. О тех, кто украшает нашу жизнь искусством и творчеством, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Съемки завершились – какую премьеру готовит киностудия «Беларусьфильм», узнали у эксперта.

Екатерина Забенько, ведущая:

Конечно, ждем все с нетерпением наш любимый кинофестиваль «Лiстапад», который в том числе пройдет на площадке кинотеатра «Москва». Расскажите о каких-то значимых наиболее событиях, которые будут происходить. Вообще, как намечена программа?