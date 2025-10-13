Прямой эфир

Кинофестиваль «Лiстапад» – что покажут в «Москве», рассказала директор кинотеатра

13 октября 2025 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

День работников культуры – особый праздник, посвященный всем, кто создает и сохраняет богатое культурное наследие нашей страны. Минск по праву считается центром белорусской культуры, где ежегодно проходят тысячи фестивалей, выставок, концертов и постановок. О тех, кто украшает нашу жизнь искусством и творчеством, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Съемки завершились – какую премьеру готовит киностудия «Беларусьфильм», узнали у эксперта.

Екатерина Забенько, ведущая:
Конечно, ждем все с нетерпением наш любимый кинофестиваль «Лiстапад», который в том числе пройдет на площадке кинотеатра «Москва». Расскажите о каких-то значимых наиболее событиях, которые будут происходить. Вообще, как намечена программа?

 

Кинофестиваль «Лiстапад» – что покажут в «Москве», рассказала директор кинотеатра-2

Татьяна Лисай, директор филиала «Кинотеатр Москва» УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:
XXXI Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» пройдет с 31 октября по 7 ноября 2025 года. Это восемь конкурсных программ, три из которых можно будет увидеть в кинотеатре «Москва» – основные показы неигрового и короткометражного кино. Хотелось бы, чтобы зритель увидел, пришел поддержал короткометражное документальное кино, потому что они уже стали победителями международных фестивалей, таких как «Золотой Витязь», Шанхайский международный кинофестиваль, «Евразия.DOC».

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Съёмки завершились – какую премьеру готовит «Беларусьфильм», узнали у директора кинотеатра «Москва»
13 октября 2025 15:29

Съёмки завершились – какую премьеру готовит «Беларусьфильм», узнали у директора кинотеатра «Москва»

Иерей Виталий Малишевский: «Для христианских семей самое важное – это единство»
13 октября 2025 15:20

Иерей Виталий Малишевский: «Для христианских семей самое важное – это единство»

Безопасно можно выпить 2 чашки кофе подряд – расскажем о пользе и вреде напитка
13 октября 2025 15:20

Безопасно можно выпить 2 чашки кофе подряд – расскажем о пользе и вреде напитка