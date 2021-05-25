Можно и нужно ли редактировать геном человека? Мнение опытного акушера-гинеколога

Ольга Коршун, ведущая: Как вы относитесь к экспериментам, которые сейчас проводят в науке? Я имею в виду редактирование генома человека. Мы в будущем можем получить людей, которых мы хотим. Например, абсолютно здоровых детей. К чему приведут такие эксперименты? Как на это смотрит медицина с точки зрения будущего нашей нации? Никого лечить не придется?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Да, редактировать человеческий геном действительно удалось. Вопрос, насколько мы сможем в него вмешаться и на каком этапе, достаточно сложный и проблематичный, как мне кажется, даже не ближайшего, а чуть более отдаленного будущего. Мы имеем уже диагностирование патологии на стадии морулы, бластулы, то есть нескольких клеток деления и размножения эмбриона. Конечно, большое желание войти и отредактировать, как вы говорите, методом генной инженерии. Без разницы, каким методом. Убрать эту лишнюю, например, 21 пару хромосом при синдроме Дауна, дать возможность родителям получить действительно здорового ребенка. Как врач я за двумя руками. Но эта система сама по себе достаточно сложная, потому что определенные заболевания все-таки не диагностированы крупными поломками, а есть мелкие поломки, как дополнительное плечо к хромосоме, вставка и последовательность генов не в таком порядке, как должна быть. Это вопрос отдаленного будущего, пока про это говорить рано. С точки зрения медицины, с врачебной точки зрения я за.