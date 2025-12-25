Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе – что случилось

Ночью 24 декабря в Таджикистан из Афганистана проникли террористы и вступили в бой с пограничниками. Об этом пишет ТАСС

В ходе операции были уничтожены трое нападавших и погибли двое пограничников. На месте преступления были найдены оружие, гранаты и взрывчатка.

По данным Государственного комитета по национальной безопасности, это уже третий за месяц подобный инцидент, повлекший за собой жертвы среди военнослужащих и гражданских лиц.

В настоящий момент ситуация на границе спокойная, ведется расследование. В сообщении ведомства подчеркивается готовность приграничных войск защитить страну от внешних угроз, а также обвиняется правительство Афганистана в проявлении безответственности, отмечается его неприспособленность к исполнению своих обязанностей по обеспечению безопасности.

В Таджикистане выразили надежду, что лидеры «Талибана» принесут извинения и примут меры для предотвращения новых атак.

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