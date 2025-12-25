Новобранцы-пограничники прошли подготовку в учебных пунктах

Что грозит за парковку на зелёной зоне – объяснил начальник ГАИ ГУВД Мингорисполкома

За парковку в таких местах предусмотрена ответственность. Мало того, что административная, которая может быть в виде предупреждения либо штрафа одной базовой величины. Но не надо забывать, что есть еще гражданско-правовая ответственность за причинение вреда окружающей среде.