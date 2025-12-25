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Новобранцы-пограничники прошли подготовку в учебных пунктах

25 декабря 2025 13:39
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Новобранцы органов пограничной службы Беларуси прошли подготовку в учебных пунктах и отправятся защищать границы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новобранцы-пограничники прошли подготовку в учебных пунктах-2

Чтобы пополнить подразделения по охране рубежей, новобранцам необходимо было продемонстрировать свои навыки по огневой, строевой и физической подготовке. Всем присвоена первая воинская специальность «инспектор пограничной службы».

Новобранцы-пограничники прошли подготовку в учебных пунктах-4

Иван Авхименя, заместитель начальника управления подготовки Госпогранкомитета Беларуси:
Более 1600 военнослужащих органов пограничной службы прошли обучение на внештатных учебных пунктах территориальных органов пограничной службы. Данный этап особо важен в становлении молодых пограничников. 

Его цель – создать единый прочный фундамент для дальнейшего прохождения службы в подразделениях, непосредственно охраняющих государственную границу. В течение двух месяцев обучаемые осваивали программу начальной военной подготовки инспектора пограничной службы.

Новобранцы-пограничники прошли подготовку в учебных пунктах-6

Часть военнослужащих уже в ближайшее время пополнит подразделения по защите границы, а другие продолжат обучение по узким специальностям: кинолог, водитель, повар.

# Госпогранкомитет

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