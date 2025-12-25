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Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линия Сталина»

25 декабря 2025 13:42
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На территории Историко-культурного комплекса «Линия Сталина» открылась уникальная резиденция Деда Мороза. Волшебный генерал, как и подобает настоящему офицеру, прибыл к гостям на танке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линия Сталина»-2

Чтобы получить подарки, необходимо пройти испытания: раскодировать шифр, попасть в цель из пневматики. В военной резиденции волшебника есть и «капсула желаний», сделанная из старой артиллерийской гильзы.

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линия Сталина»-4

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
У нас интересная традиция такая есть, что многие семьи приезжают, когда у них сбылись желания. Мы эти желания прикалываем на доску, где блинная. А чаще всего желание, чтобы родился ребенок, чтобы на работу устроился. Кто-то машину загадывает, кто-то, чтобы квартира достроилась и все нормально было.

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линия Сталина»-6

Генерал Мороз ждет гостей в своей резиденции каждый день. Принять участие в соревнованиях, погреться горячим чаем и полакомиться блинами можно до 4 января.

# Новый год # Дед Мороз # Линия Сталина # Александр Метла

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