Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линия Сталина»

На территории Историко-культурного комплекса «Линия Сталина» открылась уникальная резиденция Деда Мороза. Волшебный генерал, как и подобает настоящему офицеру, прибыл к гостям на танке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы получить подарки, необходимо пройти испытания: раскодировать шифр, попасть в цель из пневматики. В военной резиденции волшебника есть и «капсула желаний», сделанная из старой артиллерийской гильзы.

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

У нас интересная традиция такая есть, что многие семьи приезжают, когда у них сбылись желания. Мы эти желания прикалываем на доску, где блинная. А чаще всего желание, чтобы родился ребенок, чтобы на работу устроился. Кто-то машину загадывает, кто-то, чтобы квартира достроилась и все нормально было.