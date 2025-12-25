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ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах

25 декабря 2025 13:40
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В праздничные выходные Госавтоинспекция Беларуси приняла дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Особенно это касается мест богослужений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах-2

На контроле инспекторов соблюдение скоростных ограничений, правил маневрирования и безопасная перевозка пассажиров. К работе также привлечены наряды спецподразделения ДПС «Стрела».

ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах-4

Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:
С учетом понижения температур ГАИ также призывает водителей планировать дальние поездки, заранее подготовив автомобиль к передвижению. Выбирайте сдержанный стиль вождения. Помните, что все в автомобиле должны быть пристегнуты. Дети перевозятся в детских удерживающих устройствах.

ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах-6

В Госавтоинспекции также напомнили о начале школьных каникул. Поэтому контроль со стороны родителей за детьми должен быть повышенным.

# ГАИ # Дороги

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