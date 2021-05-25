До 7 лет лишения свободы. В Могилёве огласили приговор по «делу Северинца»

По делу об организации массовых беспорядков вместе с Северинцем на скамье обвиняемых оказались еще шесть человек. С учетом представленных доказательств Афнагель, Войнич, Северинец, Юхневич, Винярский, Козлов и Счастная признаны виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Ольга Иванова, старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области:

Обвиняемый Афнагель признан виновным в финансировании и ином материальном обеспечении деятельности по подготовке лиц к участию в массовых беспорядках, обвиняемый Войнич – в ином материальном обеспечении такой деятельности по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Каждому из обвиняемых судом назначено наказание в виде лишения свободы. В частности Юхневичу, Винярскому, Козлову – 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, Счастной – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, Северинцу, Афнагелю и Войничу – 7 лет лишения свободы.