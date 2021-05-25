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До 7 лет лишения свободы. В Могилёве огласили приговор по «делу Северинца»

25 мая 2021 11:31
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Новости Беларуси. В Могилеве огласили приговор по «делу Северинца». Судебный процесс проходил в Могилевском областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 7 лет лишения свободы. В Могилёве огласили приговор по «делу Северинца»-1

По делу об организации массовых беспорядков вместе с Северинцем на скамье обвиняемых оказались еще шесть человек. С учетом представленных доказательств Афнагель, Войнич, Северинец, Юхневич, Винярский, Козлов и Счастная признаны виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

До 7 лет лишения свободы. В Могилёве огласили приговор по «делу Северинца»-4

Ольга Иванова, старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области:
Обвиняемый Афнагель признан виновным в финансировании и ином материальном обеспечении деятельности по подготовке лиц к участию в массовых беспорядках, обвиняемый Войнич в ином материальном обеспечении такой деятельности по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Каждому из обвиняемых судом назначено наказание в виде лишения свободы. В частности Юхневичу, Винярскому, Козлову 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, Счастной 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, Северинцу, Афнагелю и Войничу 7 лет лишения свободы.

До 7 лет лишения свободы. В Могилёве огласили приговор по «делу Северинца»-7

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

# Судебная система Беларуси # общество # Павел Северинец # Евгений Афнагель # Андрей Войнич # Павел Юхневич # Максим Винярский # Дмитрий Козлов # Ирина Счастная # Фотофакт

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