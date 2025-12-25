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ФСБ РФ предотвратила серию терактов Киева в Калужской области

25 декабря 2025 12:29
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ФСБ РФ предотвратила серию терактов Киева в Калужской области-0

ФСБ России предотвратила серию терактов, спланированных украинскими спецслужбами в Калужской области, в том числе попытку подрыва газохранилища. Об этом пишет ТАСС.

Житель Калуги, уроженец Запорожья, произвел около 80 кг взрывчатки и зажигательные устройства, но был убит при вооруженном сопротивление во время задержания.

Пострадавших среди гражданского населения и сил безопасности нет. В тайнике были найдены иностранные взрывчатые устройства, электродетонаторы и оружие. По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay

# Международная политика

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