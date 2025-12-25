Всё больше польских семей не могут себе позволить подарки на Рождество

Рождественские праздники для поляков сопровождаются заметным финансовым напряжением. Согласно опросам, все больше семей не могут себе позволить привычные подарки и продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, около 20 % потребителей тратят на Рождество больше, чем годом ранее. Почти 60 % опрошенных пытаются удержать расходы на прежнем уровне. В стране на 13 % увеличились цены на продукты. Особенно подорожали мясо, сыры, шоколад и рыба. Килограмм карпа в Польше стоит около 60 злотых, это почти 50 белорусских рублей.

Эти праздники, вероятно, будут более скромными, чем обычно. Цены невероятно высоки. Нам придется от многого отказаться. К примеру, у нас не будет рыбы на столе, которую мы планировали. Все так дорого, особенно если ты пенсионер.