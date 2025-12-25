Праздничные каникулы в Британии сорваны масштабным транспортным коллапсом

Для британцев главным рождественским дефицитом стало место в поезде или на пароме. Праздничные каникулы были сорваны масштабным транспортным коллапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной удар пришелся на порт Дувра, где из-за технических сбоев на французском пограничном контроле и резкого наплыва пассажиров образовались многокилометровые очереди. Только за выходные через порт должны были проехать около 30 тысяч автомобилей, что привело к системным задержкам паромов.

Одновременно железнодорожное сообщение Британии оказалось парализовано из-за нехватки персонала. Дополнительную нагрузку получили и автодороги. Аналитики сообщили о рекордном числе поездок – десятках миллионов за предпраздничную неделю.