Прямой эфир

Праздничные каникулы в Британии сорваны масштабным транспортным коллапсом

25 декабря 2025 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для британцев главным рождественским дефицитом стало место в поезде или на пароме. Праздничные каникулы были сорваны масштабным транспортным коллапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные каникулы в Британии сорваны масштабным транспортным коллапсом-2

Основной удар пришелся на порт Дувра, где из-за технических сбоев на французском пограничном контроле и резкого наплыва пассажиров образовались многокилометровые очереди. Только за выходные через порт должны были проехать около 30 тысяч автомобилей, что привело к системным задержкам паромов. 

Одновременно железнодорожное сообщение Британии оказалось парализовано из-за нехватки персонала. Дополнительную нагрузку получили и автодороги. Аналитики сообщили о рекордном числе поездок – десятках миллионов за предпраздничную неделю.

# Рождество

Другие новости рубрики

Все новости
Всё больше польских семей не могут себе позволить подарки на Рождество
25 декабря 2025 13:35

Всё больше польских семей не могут себе позволить подарки на Рождество

Папа Римский выразил надежду на завершение всех конфликтов
25 декабря 2025 13:34

Папа Римский выразил надежду на завершение всех конфликтов

Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе – что случилось
25 декабря 2025 12:47

Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе – что случилось