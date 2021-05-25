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Сколько Беларусь может потерять из-за изменения маршрутов некоторых авиакомпаний?

25 мая 2021 12:24
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Новости Беларуси. Со стороны западных чиновников не прекращаются угрозы в адрес Беларуси о введении дополнительных санкций из-за аварийной посадки самолета Ryanair в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько Беларусь может потерять из-за изменения маршрутов некоторых авиакомпаний?-1

Ряд европейских авиакомпаний уже меняет траекторию полетов в обход воздушного пространства Беларуси. Впрочем, потенциальные потери авиатрафика из-за этих действий в «Белаэронавигации» оцениваются на уровне около 5 %.

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# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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