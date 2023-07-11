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Может появится ещё 47 гаражей. В Минске развивают инфраструктуру для двухколёсного транспорта

11 июля 2023 14:57
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Новости Беларуси. Развитие инфраструктуры для двухколесного транспорта. В Столице активно идет обустройство велогаражей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Таких сооружений становится все больше. Во дворах многоквартирных домов оборудовано порядка 30 велопарковок. Рассчитаны они почти на тысячу мест.

Может появится ещё 47 гаражей. В Минске развивают инфраструктуру для двухколёсного транспорта-1

Также есть паркинги для двухколесного транспорта на автопарковках. Их на территории Минска более 50-ти. Современные боксы обеспечены вентиляцией, закрыты от внешних осадков, оборудованы видеонаблюдением. Спрос на безопасное хранение велосипедов и средств персональной мобильности продолжает расти. Новые гаражи устанавливают по заявительному принципу.

Может появится ещё 47 гаражей. В Минске развивают инфраструктуру для двухколёсного транспорта-4

Андрей Зырянов, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
«Гаражи, автостоянки и парковки» на территории охраняемых автостоянок уже давно организованы места для хранения велосипедов. Это закрытые боксы, в которых велосипеды могут храниться круглогодично. Выбрать ближайшую охраняемую стоянку – можно посмотреть на сайте «Гаражи, автостоянки и парковки», обратиться. Либо там будут свободные места, если нет, то оставят заявку. Более 10 заявок – мы тогда изготавливаем еще одну, очередную велопарковку.

Может появится ещё 47 гаражей. В Минске развивают инфраструктуру для двухколёсного транспорта-7

В Минске провели опрос жителей многоквартирных домов во всех районах. В связи с результатами в столичных дворах может появиться еще 47 гаражей почти на 800 мест.

# Велосипед # общество # Андрей Зырянов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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