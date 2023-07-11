Может появится ещё 47 гаражей. В Минске развивают инфраструктуру для двухколёсного транспорта

Новости Беларуси. Развитие инфраструктуры для двухколесного транспорта. В Столице активно идет обустройство велогаражей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Таких сооружений становится все больше. Во дворах многоквартирных домов оборудовано порядка 30 велопарковок. Рассчитаны они почти на тысячу мест.

Также есть паркинги для двухколесного транспорта на автопарковках. Их на территории Минска более 50-ти. Современные боксы обеспечены вентиляцией, закрыты от внешних осадков, оборудованы видеонаблюдением. Спрос на безопасное хранение велосипедов и средств персональной мобильности продолжает расти. Новые гаражи устанавливают по заявительному принципу.

Андрей Зырянов, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:

«Гаражи, автостоянки и парковки» на территории охраняемых автостоянок уже давно организованы места для хранения велосипедов. Это закрытые боксы, в которых велосипеды могут храниться круглогодично. Выбрать ближайшую охраняемую стоянку – можно посмотреть на сайте «Гаражи, автостоянки и парковки», обратиться. Либо там будут свободные места, если нет, то оставят заявку. Более 10 заявок – мы тогда изготавливаем еще одну, очередную велопарковку.