Приём от имени Президента Беларуси! Лукашенко вручил госнаграды и благодарности

2025-й для страны был успешным и во многом знаковым. Надо сделать все, чтобы наступивший год стал еще лучше. Вот такие простые, но важные и очень мудрые слова в этот вечер произнес глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В канун старого Нового года на прием от имени Президента Беларуси приглашены представители СМИ, спортсмены, артисты, эксперты и политологи, должностные лица, а также представители силового блока страны. Как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодняшний вечер – это вечер добрых традиций. Одна из них – вручение государственных наград и благодарностей Президента Беларуси. Их удостоены 48 представителей самых разных сфер деятельности. Соответствующий указ и распоряжение глава государства подписал в декабре 2025 года, сегодня в торжественной обстановке награды вручены. Лукашенко: мы все служим Отечеству, двигая Беларусь вперед конкретными делами. Читайте здесь.

Сотрудники СМИ – на острие гибридной войны. Звание заслуженного работника средств массовой информации удостоен директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук. Говоря о нем, всегда вспоминают «производственную дисциплину», близкую к военной. Дмитрий Жук начал работу в журналистике в 1999 году, возглавлял пресс-службу Президента. В 33 года перешел на пост директора телеграфного агентства БЕЛТА. Сегодня продолжает развивать издательский дом «Беларусь сегодня», чтобы белорусы всегда имели возможность узнать правду. Ведь это наш главный козырь.

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Что касается белорусской журналистики, сегодня принято говорить, она на подъеме. Вначале всегда смыслы, а далее технологии донесения этих смыслов до нашей аудитории, читателей, зрителей, слушателей. И здесь нужно отдать должное именно журналистам новой генерации, молодым ребятам, которые гораздо технологичнее, возможно, намного технологичнее, допустим, представителей моего поколения. И это здорово, это нормально. Самое главное, что белорусская журналистика несет правду и те моральные, этические устои, которые способствуют как сохранению нашей белорусской ментальности, так и дальнейшему развитию нашего белорусского общества. Звание заслуженного работника средств массовой информации для страны относительно новое. Его Президент Беларуси утвердил два года назад. Как отметил Дмитрий Жук, это заслуга всего журналистского сообщества, признание роли и важности прессы в современном развитии государства и общества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы всегда рядом и в прямом, и в фигуральном смысле. Без преувеличения – защищаете интересы страны на информационном поле наравне с военными. Вы, как никто, знаете, что повестка перегружена огромным количеством интерпретаций, не всегда корректных, а часто – лживых. А вам надо выходить постоянно к людям и говорить правду. Правду, которая, к сожалению, не такая интересная, как вымысел, не такая яркая, как фейк, дипфейк и прочее… Но вы это делаете – работаете честно, профессионально, умело, отбивая информационные вбросы, цель которых – внести разлад в нашу жизнь. Вам доверяют люди, а это высшая оценка труда. Медалью Франциска Скорины награждены первый заместитель председателя Национальной государственной телерадиокомпании Сергей Гусаченко и директор Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:

Любая награда не пополняет копилку, любая награда уникальна. А эта награда для меня уникальна и вдвойне, и втройне, потому что я получаю ее из рук главы государства. И это оценка работы всего коллектива, не только меня, а всей нашей компании. Уверена, что для меня лично это еще такой, знаете, бонус, потому что я понимаю, что, когда тебя отмечают, награждают, замечают, хочется сделать еще больше, еще лучше, еще масштабнее. И сделать так, чтобы действительно оправдать то доверие, которое тебе оказывается. За значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики Благодарность Президента объявлена пятерым работникам СМИ. В том числе нашему коллеге – политическому обозревателю СТВ Евгению Пустовому. Евгений – яркий представитель авторской журналистики на телеканале, а точнее, ее более специализированного направления – политической журналистики. Его репортажи, программы, комментарии – это всегда ярко, метко, интересно и, главное, оперативно.