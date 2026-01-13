13 января – Щедрый вечер. Рассказываем о празднике, который наступает накануне Старого Нового года

Сколько раз можно встретить Новый год? Дважды! И второй, наступающий в ночь с 13 на 14 января, пожалуй, самый душевный и таинственный. Его канун испокон веков называли Щедрым вечером, или Щедрецом. Но почему именно щедрый? Ответ кроется не только в богатом столе, но и в самой сути этого дня, когда щедрость души и даров должна была заложить основу для благополучия всего будущего года.
Ирина Казакова, доктор филологических наук, профессор:
В 1918 году светские власти в России приняли решение перейти на Григорианский календарь, церковь не согласилась с этой ситуацией. Они остались на Юлианском календаре, потому получилось такое передвижение на две недели, с 1 по 13 число. 14 января – это День святого Василия, в этот день закладывается традиция будущего доброго урожая.
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