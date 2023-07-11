Новости Беларуси. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. В Минской области проходит акция ГАИ «Движение по правилам», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инспекторы усилили контроль на опасных аварийных участках дорог. А также на нерегулируемых пешеходных переходах. Водителям рекомендуют не превышать скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными вблизи населенных пунктов. Отметим, за пять месяцев 2023 года в Минской области произошло 65 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. В результате которых 20 человек погибли, 47 – получили травмы различной степени тяжести.

Кирилл Реут, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ УВД Минского райисполкома:

Начались каникулы, ввиду чего дети начинают двигаться как на средствах персональной мобильности, так и на велосипедах. Госавтоинспекция обращает внимание на то, как велосипедисты либо лица, управляющие средствами персональной мобильности, передвигаются как по краю проезжей части, так и непосредственно при ее пересечении. Не так давно в Ратомке было дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, который передвигался на средстве персональной мобильности. Ребенок в ДТП получил телесные повреждения, на данный момент находится на лечении.