Информационная война против Ирана! Кто и как управляет беспорядками, рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

В Иране не работают западные СМИ, но вся информация о протестах и якобы огромных жертвах появляется именно там. Как против Ирана ведут информационную войну и перейдет ли она в военную операцию, расскажем в «Занимательной политологии».

Причиной иранских митингов в западной прессе названа высокая инфляция. Цифра – около 40 % за год, но для сравнения в Аргентине в прошлом году инфляция была 100 %, в Турции – около 35 %, но правительство там никто не свергает.

Протесты в Иране начались 28 декабря, и вторая загадка в том, что никаких значимых событий в этот день не было. Рост инфляции от ноября к декабрю составил 1,5 %, то есть не было резкого скачка цен или одномоментной девальвации.

Что в стране было – засуха, проблемы с электроэнергией, опасение новой войны с Израилем. Конечно, это формирует тревожные настроения у людей, но их надо организовать в протест. И точкой, где появляются первые сообщения, стал главный тегеранский базар, где некоторые торговцы закрыли магазины. Это важный для Ирана символ, потому что когда-то с торговцев Тегерана, наоборот, началась Исламская революция. Теперь якобы все стало наоборот – и они против власти.

Дальше из символической точки мирные собрания переместились на центральную улицу Тегерана, где продают электронику. Там крупнейшие торговые центры, которые реализуют мобильные телефоны, эти локации популярны у молодежи. И там торговцы тоже поддержали протест, хотя у нас импортеры всегда, наоборот, зарабатывают на росте курса доллара. Тут, похоже, внешние силы надавили на компании, связанные с импортом.

Дальше закрывается главный базар Тегерана и появляется новый предлог – протест против роста цен на золото. Что тоже странно: в обычной жизни люди редко покупают золото, это ведь не хлеб и молоко. Может ли подорожание золота вызвать массовый протест, который в целом презентуется как протест против бедности?

На третий день протеста, 1 января, начинают бастовать сотрудники центрального банка фруктов, нарушается снабжение, появляется дефицит товаров. Других продавцов они призывают укрепить национальную валюту… через закрытие своих магазинов. Получается, сами себе делают хуже. И если невозможно купить еду и лекарства, виновата иранская власть – так провоцируют недовольство.