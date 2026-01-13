Информационная война против Ирана! Кто и как управляет беспорядками, рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
В Иране не работают западные СМИ, но вся информация о протестах и якобы огромных жертвах появляется именно там. Как против Ирана ведут информационную войну и перейдет ли она в военную операцию, расскажем в «Занимательной политологии».
Причиной иранских митингов в западной прессе названа высокая инфляция. Цифра – около 40 % за год, но для сравнения в Аргентине в прошлом году инфляция была 100 %, в Турции – около 35 %, но правительство там никто не свергает.
Протесты в Иране начались 28 декабря, и вторая загадка в том, что никаких значимых событий в этот день не было. Рост инфляции от ноября к декабрю составил 1,5 %, то есть не было резкого скачка цен или одномоментной девальвации.
Что в стране было – засуха, проблемы с электроэнергией, опасение новой войны с Израилем. Конечно, это формирует тревожные настроения у людей, но их надо организовать в протест. И точкой, где появляются первые сообщения, стал главный тегеранский базар, где некоторые торговцы закрыли магазины. Это важный для Ирана символ, потому что когда-то с торговцев Тегерана, наоборот, началась Исламская революция. Теперь якобы все стало наоборот – и они против власти.
Дальше из символической точки мирные собрания переместились на центральную улицу Тегерана, где продают электронику. Там крупнейшие торговые центры, которые реализуют мобильные телефоны, эти локации популярны у молодежи. И там торговцы тоже поддержали протест, хотя у нас импортеры всегда, наоборот, зарабатывают на росте курса доллара. Тут, похоже, внешние силы надавили на компании, связанные с импортом.
Дальше закрывается главный базар Тегерана и появляется новый предлог – протест против роста цен на золото. Что тоже странно: в обычной жизни люди редко покупают золото, это ведь не хлеб и молоко. Может ли подорожание золота вызвать массовый протест, который в целом презентуется как протест против бедности?
На третий день протеста, 1 января, начинают бастовать сотрудники центрального банка фруктов, нарушается снабжение, появляется дефицит товаров. Других продавцов они призывают укрепить национальную валюту… через закрытие своих магазинов. Получается, сами себе делают хуже. И если невозможно купить еду и лекарства, виновата иранская власть – так провоцируют недовольство.
Андрей Лазуткин:
Через три дня протесты наблюдаются уже по всей стране, что тоже слишком быстро, так не бывает. В ответ власти на день закрывают предприятия, якобы из-за похолодания и нехватки электроэнергии. Людей освобождают, чтобы принять участия в контрмитингах: выразить поддержку аятолле и обсудить реформы в экономике. Правительство создает рабочие группы, собирает предложения. Идет разрядка протеста.
Однако в ответ, наоборот, появляются лозунги об убийстве аятоллы. Скандируют «свобода», на заборах пишут лозунг «смерть диктатору», и внезапно мирные протесты стали не мирные. Аятолла говорит, что люди имеют право на протест, а его в ответ обещают убить. И тут же появляются первые смерти.
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