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Лукашенко: мы все служим Отечеству, двигая Беларусь вперёд конкретными делами

13 января 2026 16:48
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2025-й для страны был успешным и во многом знаковым. Надо сделать все, чтобы наступивший год стал еще лучше. Вот такие простые, но важные и очень мудрые слова в этот вечер произнес глава государства.

В канун старого Нового года на прием от имени Президента Беларуси приглашены представители СМИ, спортсмены, артисты, эксперты и политологи, должностные лица, а также представители силового блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: мы все служим Отечеству, двигая Беларусь вперёд конкретными делами-2

Как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодняшний вечер – это вечер добрых традиций. Одна из них – вручение государственных наград и благодарностей Президента Беларуси.

Их удостоены 48 представителей самых разных сфер деятельности. Соответствующий указ и распоряжение глава государства подписал в декабре 2025 года, сегодня – в торжественной обстановке – награды вручены.

Лукашенко: мы все служим Отечеству, двигая Беларусь вперёд конкретными делами-4

Так, почетного звания «Заслуженный сотрудник органов госбезопасности» удостоен председатель КГБ Беларуси Иван Тертель. В ходе церемонии награждения глава государства поблагодарил всех сотрудников и сослуживцев.

Мы живем в период беспрецедентных угроз и внешнего давления. И эти мировые тренды, очевидно, будут только возрастать. Однако те, кто отвечает за безопасность белорусов, делают все, чтобы на родной земле оставался мир и спокойствие.

Лукашенко: мы все служим Отечеству, двигая Беларусь вперёд конкретными делами-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь традиционно присутствуют представители нашего силового блока. Абсолютно убежден: и гости сегодняшнего вечера, и все белорусы знают, что мир и безопасность в стране держатся прежде всего на плечах с погонами. Знают, что каждый, кто посвятил себя беззаветному служению Беларуси, является эталоном доблести и чести. И я хочу также поблагодарить наших представителей военных за их службу и преданность стране и народу.

По сути, мы все служим Отечеству, двигая Беларусь вперед конкретными делами в экономике, образовании, здравоохранении, культуре, спорте, государственном управлении. Это каждодневный труд. И все категории наших людей, которые я только что перечислил, они, к счастью или к сожалению, в эти праздничные дни не отдыхали. Они были на посту.

Особенно мне понравился ваш порыв по снегоочистке нашей страны. Журналисты как-то, может, в шутку подавали все это. Но за этой шуткой есть доля правды. И немалая доля. Вот так мы должны быть всегда – едины, не ныть, не стонать. То, что мы трудились – это и есть наш патриотизм. Это вклад каждого из нас не на своем рабочем месте, а на общем поприще. Мы вместе боролись с этой проблемой. И как видите, в шутку – победили. Дай бог и дальше так.

# Госнаграды # Александр Лукашенко

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