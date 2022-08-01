«Может, меня сейчас после вас убьёт током». Журналисты СТВ раскрыли мастера, который нагло обманывал клиентов

Журналисты программы «Решение есть!» начинают эксперимент. Для этого нам понадобится исправная стиральная машинка и камера. Оставляем заявку на сайте ремонтной конторы. Диспетчер срабатывает оперативно – перезванивает меньше чем через десять минут. А на следующий день представитель компании Константин уже на пороге.

По легенде, стиральная машина выдает ошибку с кодом F5. При этом умышленных поломок мы не создавали, в сливной фильтр не забрасывали ни копейки, ни пуговицы. Впрочем, приглашенному мастеру это и не нужно. Ему как специалисту опытному хватило, как говорится, только взгляда – и диагноз поставлен. Как не попасться на уловки ремонтников-мошенников? Рассказал представитель Следственного комитета – читайте далее.

Надо чистить и менять сливной насос. Это по опыту, скажем так, боевых действий, даже не вскрывая. Потому что, если он плохо работает... Он работает, но работает плохо, то есть напор слабенький. Он не вымывает всю грязь, нет должного напора. На 98 % это так. Надо ремонтировать, что я вам могу сказать…

– Как это ремонтировать? Что делать надо?

– Сейчас я снимаю сливной насос, шланг, чистим засор, меняем сливной насос. У меня с собой есть два варианта, должен подойти, они стандартные. Ставим на место и пробуем – запускаю.

– А может, ее как-то продиагностировать? Нельзя по-другому ничего?

– Ну, я сейчас вскрою, посмотрю. Просто говорю, что вы не первый и случай не уникальный. Это в районе 260-250 рублей.

И действительно, по прайс-листу, который мы нашли в Сети, пункт 14 гласит: стоимость замены или ремонта сливного насоса – 258 рублей 70 копеек. Да и вообще в ценовом меню много любопытного. Например, когда мастер ничего не делает, это стоит в два, а то и три раза больше, чем когда он работает.

Мы эту машину б/у брали за 200 рублей. Может, нам нет смысла ремонтировать?

– Ну, купите еще одну за 200. Сколько она у вас поработает?

– Тогда проще, может, новую покупать.

– Новое вы сейчас что купите? «Атлант» за 1 100 самую дешевую, которые полтора года работают, и мы выезжаем на ремонт. У них гарантия год сейчас.

– А так мы вам что-то должны, если ничего не делать?

– Выезд, диагностика. Отказ от ремонта – 30 рублей.

Диагностика? Мастер Константин уже 10 минут у нас в квартире. И пока все, что он сделал, так это несколько раз подвинул машинку с места на место. И осмотрел заднюю стенку. Спустя некоторое время нам все же удается уговорить ремонтного эксперта открутить хотя бы заднюю крышку и взглянуть на проблему, как говорится, изнутри. На нашу беду, самые страшные опасения мастера подтвердились. Насос уже без принудительного вторжения я не подключу. Он уже не на фишке, а соединен так. Потом мужчина долго щелкал какие-то кнопки, проделывал непонятные манипуляции со сливным шлангом. О том, что машинка исправна, мастер упорно молчит. Настало время обнаружить себя.

Спасибо вам за советы, но у нас с машиной все было в порядке. Она рабочая. Никакой ошибки не выскакивает, она смывает хорошо и с насосом все в порядке. Программа «Решение есть», к нам обратилось больше сотни человек, которые обращались за услугами, ну, не конкретно к вам, а в вашу фирму. ООО «Леркин» же называется, правда?

– Меня снимать, пожалуйста, не надо.

– Ну, как не надо? Может, расскажете нам?

– Я не хочу давать ни интервью, ни съемок.

– А как вы определили, что машинка не работает? А в ответ тишина. Отказался горе-мастер предоставить и прейскурант на свои услуги, обосновал это тем, что мы журналисты, а не потребители. Потом еще было много разговоров о штрафах, премиях, жалобах и о жизни в целом. Как итог, мастер Константин заявил:

Я ее забрал с собой на сервис, вам привез абы что другое? А вы меня обвиняете.

– Мы вас не обвиняем, мы просто спрашиваем, нужно будет вызывать мастера после вас или нет.

– Зачем?

– Она в таком же состоянии, как и была?

– Вы стояли рядом надо мной. Я что с ней сделал?

– Вы правильно сказали: я журналист. Может, меня сейчас после вас убьет током.

– Как Кашпировский взял…

– Ну, как Кашпировский вы хотели заработать 258 рублей.

От неожиданности или от стыда горе-мастер Константин торопится убежать. И не мудрено, ведь закон о защите прав потребителей, да и в целом законодательство в этом плане строгое и может привлечь мужчину к ответственности. По-моему, 260 рублей за исправную стиральную машинку – это просто грабеж. А как на это смотрит уже знакомый нам Роман Евгеньевич Орехов?