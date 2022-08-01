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Экспозиция на тему ВОВ открылась в Смолевичах. Чем выставка удивит посетителей?

01 августа 2022 14:01
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Новости Беларуси. В Смолевичском отделе историко-культурного наследия открылась экспозиция «Великая Отечественная война и Смолевиччина», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Экспозиция на тему ВОВ открылась в Смолевичах. Чем выставка удивит посетителей?-1

На выставке представлено около 200 экспонатов. Это ксерокопии документов и фотоматериалов, фронтовые фотографии, письма, предметы быта, ордена и награды из личной коллекции ветеранов. Посетители также могут увидеть оружие, которое было найдено во время экспедиций на территории Смолевичского района.

Экспозиция на тему ВОВ открылась в Смолевичах. Чем выставка удивит посетителей?-4

Юлия Дершен, заведующая отделом историко-культурного наследия Смолевичского районного центра культуры и народного творчества:
С начала текущего года нас посетили около 600 человек. И это не считая выездные выставки, с выездными, конечно, намного больше. И посещают нас в основном дети, школьники, молодежь, пожилые люди, а также семьи.

Экспозиция на тему ВОВ открылась в Смолевичах. Чем выставка удивит посетителей?-7

Выставка постоянная и в дальнейшем будет пополняться новыми экспонатами. А еще здесь планируют проводить тематические уроки для старшеклассников.

# Великая Отечественная война # общество # Юлия Дершен # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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