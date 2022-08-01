Из грузовика и на анализы. Предприятия Минской области уже начали принимать урожай

Новости Беларуси. В хозяйствах Минской области убрано свыше 70 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 17 % от плана. Средняя урожайность – 45,5 центнера с гектара. Плюс к результату 2021-го. Общий каравай составил более 350 тысяч тонн. Параллельно новый урожай начали принимать комбинаты хлебопродуктов центрального региона. В том числе в филиал Негорельский комбинат хлебопродуктов ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» поступит 80 тысяч тонн зерна. Подробнее в сюжете Юлии Минич.

В Негорельском комбинате хлебопродуктов идет прием нового урожая – 2022. Сразу из грузовика зерно поступает на первичный экспресс-анализ. Его проверяют качество: оценивают запах, влажность, зараженность.

Юлия Минич, корреспондент:

А это аккредитованная лаборатория. Здесь все поступаемое зерно тщательно проверяют на качество.