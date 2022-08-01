Из грузовика и на анализы. Предприятия Минской области уже начали принимать урожай
Новости Беларуси. В хозяйствах Минской области убрано свыше 70 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 17 % от плана. Средняя урожайность – 45,5 центнера с гектара. Плюс к результату 2021-го. Общий каравай составил более 350 тысяч тонн. Параллельно новый урожай начали принимать комбинаты хлебопродуктов центрального региона. В том числе в филиал Негорельский комбинат хлебопродуктов ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» поступит 80 тысяч тонн зерна.
Подробнее в сюжете Юлии Минич.
В Негорельском комбинате хлебопродуктов идет прием нового урожая – 2022. Сразу из грузовика зерно поступает на первичный экспресс-анализ. Его проверяют качество: оценивают запах, влажность, зараженность.
Юлия Минич, корреспондент:
А это аккредитованная лаборатория. Здесь все поступаемое зерно тщательно проверяют на качество.
Комбикорма, премиксы – это основа производства. Смеси поставляют в крупные животноводческие хозяйства Беларуси. Только комбикормов производят около сотни видов. В том числе для птиц, свиней, телят, рыб. Все смеси на основе натуральных компонентов.
Подробности в видеоматериале.