Одежда, канцелярия и книги. В Минской области начали работу школьные базары

Новости Беларуси. В Минской области открылись школьные базары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в центральном регионе работает 65 торговых локаций. В Несвижском районе две площадки – в самом райцентре и городском поселке Городея.

На прилавках можно найти как канцелярские товары, так и методические пособия по предметам, а еще одежду и обувь. Уголки школьника параллельно оформляют в торговых центрах. Создаются тематические витрины. Для лучшей навигации размещаются вывески и планшеты-указатели. Запланированы и специализированные ярмарки.

Екатерина Песоцкая, начальник отдела экономики Несвижского райисполкома:

21 августа планируется проведение специализированной ярмарки по продаже товаров школьного ассортимента с привлечением предприятий-производителей концерна «Беллегпром», также организаций индивидуальных предпринимателей. Можно посмотреть и все найти в одном месте, не нужно ходить, где-то ездить, выбирать. Можно прийти в одно место, пройти все торговые места, выбрать то, что тебе подходит и по ценовому диапазону, и то, что нравится.