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Одежда, канцелярия и книги. В Минской области начали работу школьные базары

01 августа 2022 13:45
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Новости Беларуси. В Минской области открылись школьные базары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в центральном регионе работает 65 торговых локаций. В Несвижском районе две площадки – в самом райцентре и городском поселке Городея.

Одежда, канцелярия и книги. В Минской области начали работу школьные базары-1

На прилавках можно найти как канцелярские товары, так и методические пособия по предметам, а еще одежду и обувь. Уголки школьника параллельно оформляют в торговых центрах. Создаются тематические витрины. Для лучшей навигации размещаются вывески и планшеты-указатели. Запланированы и специализированные ярмарки.

Одежда, канцелярия и книги. В Минской области начали работу школьные базары-4

Екатерина Песоцкая, начальник отдела экономики Несвижского райисполкома:
21 августа планируется проведение специализированной ярмарки по продаже товаров школьного ассортимента с привлечением предприятий-производителей концерна «Беллегпром», также организаций индивидуальных предпринимателей. Можно посмотреть и все найти в одном месте, не нужно ходить, где-то ездить, выбирать. Можно прийти в одно место, пройти все торговые места, выбрать то, что тебе подходит и по ценовому диапазону, и то, что  нравится.

Одежда, канцелярия и книги. В Минской области начали работу школьные базары-7

В крупных городах пройдут региональные ярмарки по продаже товаров школьного ассортимента: в Борисове – 12 и 13 августа, в Молодечно, Слуцке, Солигорске и Жодино – 20 августа, а в агрогородке Лесной Минского района – 27-го.

# Школы в Беларуси # общество # Екатерина Песоцкая # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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