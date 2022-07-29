500 рублей за 10 минут! Рассказываем о компании, которая выставляет космические счета за маленькие поломки

В жизни каждого может возникнуть ситуация, когда бытовая техника выходит из строя. И, к сожалению, не всегда бывает возможность приобрести новую стиральную машину, холодильник или телевизор. В этих случаях приходится оплачивать ремонт, зачастую дорогостоящий, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Но как быть, если прибывший по вызову мастер выставляет «космический» счет или просто берет деньги за диагностику, но ничего не устраняет? Ежедневно на форумах и в соцсетях появляются сотни жалоб и гневных отзывов в адрес мастерских по ремонту бытовой техники и гаджетов. Мошенники пользуются доверчивостью граждан и забирают деньги, не оказывая услуг, а иногда и не возвращая сами устройства. Как не попасться на удочку псевдомастеров и при этом вернуть технику к жизни?

Сергей Шуманский:

Поломка стиральной или посудомоечной машины – в прямом смысле горе для любого хозяина, но при этом золотая жила для мошенников. Ведь зачастую перед такими псевдомастерами не стоит задачи отремонтировать технику. Многие из них этого делать просто не умеют. Их работа заключается лишь в том, чтобы взять деньги с клиента за диагностику. Причем чем больше, тем лучше. В редакцию нашей программы обратился минчанин Артем с жалобой на действия мастеров по ремонту стиральных машин. Мужчина уверяет, что в этой фирме намеренно скрывают от клиентов даже приблизительную стоимость работ. Цену, как правило, сильно завышают, а озвучивают только лишь после того, как разберут технику на части. О том, как потерпевший встретился с шантажистами в спецовках, сколько еще пострадавших от рук горе-мастеров, и наш собственный эксперимент: какую сумму ремонтники хотели выжать из нашего корреспондента – смотрите прямо сейчас.

Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Артему поневоле пришлось взять в руки инструмент. У его стиральной машины перегорел ТЭН. Попытка отремонтировать с помощью вызванного на дом мастера закончилась скандалом. За запчасть, которая стоит 100 рублей, специалист потребовал в пять раз больше. При этом сумму озвучил лишь после того, как разобрал технику. К тому же на сайте сервисной службы цены на ремонт указаны куда более демократичные, чем выкатил приглашенный спец. Как не попасться на уловки ремонтников-мошенников? Рассказал представитель Следственного комитета – читайте далее.

Артем, пострадавший:

Показал прайс, и в прайсе было написано, что за мою услугу мне выйдет это в 500 рублей. На мои вопросы не отвечал. По сути, когда я спрашивал, сколько будет та или иная работа стоить, мастер ничего не отвечал. Также мне ничего не отвечали и в диспетчерской службе, когда я звонил. Насколько я помню, организация называется ООО «Леркин». Находятся они где-то на улице Гурского. Как я понял, они занимаются не только стиральными машинами – всей бытовой техникой. За 10-минутную работу мастер потребовал 500 рублей. Артем стал спорить и заявил, что не будет столько платить. Тогда специалист пригрозил, что тому придется раскошелиться еще больше, ведь за простой по вине клиента тоже капает денежка. А в случае отказа от услуг мастер сказал, что оставит машину в разобранном виде.

Артем, пострадавший:

Только за разборку машинки у них в прайсе идет цена 50 рублей, и столько же – сборка машинки обратно. Хотя, по сути, надо было всего лишь открутить заднюю крышку, поменять ТЭН. Плюс еще за то, что он приехал, уже нам будет стоить 30 рублей. 30 рублей просто за то, чтобы приехать. И не факт, что что-то починят. Я, конечно, был возмущен, но он мне сказал, что бесполезно с ним спорить, так как каждый час простоя у них – это мои же деньги, которые я буду обязан им заплатить.

Артем припугнул мастера милицией, и тот сразу же покинул квартиру. Хозяин стиральной машины уверен: если бы на его месте была женщина или пожилой человек, они бы не смогли противостоять натиску стирального вымогателя. Дальше – больше. В соцсетях нашлись целые группы пострадавших от той же фирмы – в одной такой, например, сейчас состоит больше сотни человек. Нелестных отзывов в интернете тоже сотни. Кого-то обманули на ненужном и дорогом ремонте, кто-то не смог вернуть свою технику, а кто-то вынужден был оплатить услуги из воздуха.

Развод чистой воды. 350 рублей за ремонт холодильника, который не починили. Теперь не берут трубку. Когда дозваниваешься с других номеров, обещают отправить мастера повторно, но никто не приезжает. Никогда туда не обращайтесь.

Заказал ремонт посудомойки, приехали, раскрутили какой-то датчик оторвали. После запустили, и выбило пробки! По итогу ничего не починили, содрали 100 рублей, чеки не дают! Куда смотрит налоговая?

Ужасная конторка!

Никогда не обращайтесь туда! Никогда! Это наглые обманщики. Просто диагностика стиральной машины 75 рублей. Конечно, если бы была рядом, им бы не удалось обмануть пожилого человека. А так угрожали, что если не заплатим 75 рублей, будем еще за полчаса простоя платить 90 рублей, ремонт предлагали за 320! Другой мастер все установил (диагностика + ремонт) за 60 рублей. Как вам разбежка...

Знакомьтесь – ООО «Леркин». Руководит фирмой некий Роман Орехов. В Сети о нем тоже много нелестных отзывов. Мы попытались связаться с начальником организации, чтобы, так сказать, из первых уст узнать, откуда идет волна негативных высказываний в адрес компании. У нас есть горячая линия, и на горячую линию обратились несколько десятков человек, по самым скромным подсчетам. С жалобами, обращениями на вашу организацию. Откуда столько негатива у людей, по какому поводу?

Роман Орехов, директор фирмы ООО «Леркин»:

Не знаю, есть ли смысл давать комментарий по этому поводу.

– Мне кажется, есть, если столько недовольных.

– Это недостоверно. Директор, как и предполагали, оказался немногословен. Видимо, считать деньги у него получается куда лучше. Многим хотелось бы назвать его и его работников мошенниками, но это некорректно. Возможно, зачастую они не делают хуже. Но то, что делают, отличается большей стоимостью и не всегда смыслом. От рук представителей ООО «Леркин» по самым скромным подсчетам уже пострадали около 100 человек. И регулярно их количество растет. К слову, люди не собираются пускать дело на самотек и готовят коллективные обращения во все заинтересованные ведомства. К ним подключились и мастера по ремонту бытовой техники с жалобами на жуликов, которые такой своей деятельностью вредят честному бизнесу.

Мурат Василина, мастер по ремонту бытовой техники:

Часто после них сталкивался с тем, что просто были попытки загрузить людей на ремонт того, чего вообще не нужно ремонтировать. У меня даже был недавно такой клиент, у него как раз поломалась стиральная машинка, какие-то напряги с работой. Листал, нашел объявление о трудоустройстве в «Леркин», там же обещают перспективы, хорошую зарплату и прочее. Пошел трудоустраиваться. Пару тренингов он прошел и ушел, потому что хамское отношение. Просто грузят людей, как зарабатывать деньги. Не как зарабатывать деньги, а как грузить клиента.