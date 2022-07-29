Как не попасться на уловки ремонтников-мошенников? Рассказал представитель Следственного комитета

Часто мошеннические организации либо вовсе не регистрируют свою деятельность, либо постоянно меняют название, юридический адрес и телефоны. Найти концы в такой ситуации бывает очень непросто, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Конечно, большинство сервисных центров в Беларуси работают честно, а мошенничество – это, скорее, исключение из правил. Однако шанс нарваться на злоумышленника есть всегда и у каждого. Как защитить себя от горе-ремонтников? Можно ли как-то отличить солидную фирму от сомнительной конторы и где еще можно встретиться с мошенниками? Об этом поговорим с официальным представителем Следственного комитета Беларуси Александром Суходольским. Сергей Шуманский:

Если отталкиваться от истории в нашем сюжете, что касается конкретно этой фирмы, конкретно этого направления. Можем ли мы здесь уже говорить о мошенничестве либо с точки зрения законодательства чего-то не хватает? Говорить о мошенничестве рано, потому что следователям необходимо проанализировать много различных фактов

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Учитывая эту историю, говорить о мошенничестве рано, потому что, чтобы определить, есть ли состав преступления, в данном случае мошенничества, следователям необходимо проанализировать очень много различных фактов. В данном случае нужно самим людям, которые оказались в такой ситуации, обратиться в правоохранительные органы, чтобы был проведен определенный перечень процессуальных действий. Нужно выяснить поднаготную компании, организации, действительно ли она занималась. Юридически должно присутствовать злоупотребление доверием, а также отсутствие намерений выполнять принятые на себя обязательства. Если компания, к примеру, взяла стиральную машину либо любую другую бытовую технику и сказала о том, что они выполнят в установленный срок ремонтные работы, при этом они не были выполнены. Простым языком – кормят завтраками, постоянно откладывается срок сдачи выполненной работы. Тогда проверяется, имели ли они вообще возможность ее выполнять. В случае когда они взяли на себя обязательства, при этом у них нет ни квалифицированных специалистов, ни оборудования, ни нужного образования, они не могут выполнить эти обязательства и знают об этом заранее, соответственно, уже совершают преступление. А если они еще взяли за это деньги, понятно: услуги они не предоставили и не могли ее предоставить в принципе. Таких примеров достаточно много, и такие уголовные дела есть в отношении таких лиц.

Сергей Шуманский:

Здесь для квалификации не хватает определенных признаков? Александр Суходольский:

Да, не хватает определенных признаков, скорее, информации, потому что многие люди, когда сталкиваются с каким-то даже некачественным оказанием услуг либо их не устраивает, как исполняет обязательства организация, которая предоставляет услуги, они уже начинают говорить о том, что это мошенники, меня обманули, завысили стоимость, взяли сумму больше. Понятно, что это многие говорят просто из-за недовольства, при этом юридически такие действия квалифицировать нельзя. Как я уже рассказал, в случае если установлено, что компания не могла выполнить эти работы, тогда уже можно говорить о мошенничестве. Сергей Шуманский:

Если мы уже затронули тему мошенничества, то в предоставлении каких-то услуг населению о каких фактах можно говорить? На слуху и замены электросчетчиков, и вентиляция. Поговорим подробнее об этих случаях. В Могилеве насчитываются уже 715 потерпевших

Александр Суходольский:

Действительно, есть такие факты. Начну с Гомеля. Там задержано, в настоящее время идет расследование в отношении группы лиц, которые зарегистрировали организацию, общество с ограниченной ответственностью, которое назвали «Гомельоблвентиляция». Они приходили к людям сами, форма у них была схожа с работниками коммунальных служб, и сообщали о том, что необходимо выполнить работы по очистке вентиляции. За это они брали деньги и использовали тут различные предлоги в зависимости от того, соглашается человек или нет. Либо они говорили, что это обязательная процедура и в случае отказа они будут привлечены к административной ответственности, либо использовали другие предлоги. Все в зависимости от того, насколько человек поддавался на эти уговоры. Они заходили как ремонтники, им предоставляли помещение, доступ к вентиляции. Они имитировали деятельность этих работ. А по факту никакие работы не выполнялись. То есть за это просто брались деньги. И сейчас аналогичная ситуация наблюдается в Могилеве. Точно под таким же предлогом собирались, ходили по квартирам, чтобы прочистить вентиляцию. За это еще брали деньги. Там на сегодня насчитываются уже 715 потерпевших, если я не ошибаюсь. Телезрителям можно сказать о том, что если они стали пострадавшими от таких действий и понимают, что ситуация схожая, они могут обратиться в УСК по Могилевской области и сообщить об этом.

Сергей Шуманский:

То есть тут речь вообще не идет о необходимости услуг, это все выдуманное с самого начала? Александр Суходольский:

Да, это все выдуманное изначально. Это все только с целью заработать деньги. Никакие работы фактически не проводятся. Мы говорим про конкретный предлог с вентиляцией, это может быть любой предлог: установить датчик дыма, могут представляться хоть ЖЭСом, хоть «Мингазом», МЧС – абсолютно без разницы. Их главная цель – это войти в квартиру, сделать вид, что они провели работы, и потребовать за это деньги. Сергей Шуманский:

Как вести себя людям, которые обратились за конкретной услугой? Пускай ремонт стиральной машины. «Обращать внимание на условия оплаты»

Александр Суходольский:

Если это касается конкретно предоставления услуг, если мы говорим о ремонтах техники, о ремонте квартиры – это, конечно же, отзывы. Перепроверить, насколько это действительно организация. Это уже сможет как-то обезопасить. Обращать внимание на условия оплаты. В условиях оплаты кроется очень много предварительной информации. Понятно, все зависит от рода услуг. Бывает такое, что нужно на материалы где-то предоставить оплату, еще что-то. Но лучше всего, когда условия такие, что оплачивается работа по факту, когда она уже выполнена. Сергей Шуманский:

В памяти всплыл самый распространенный совет – внимательно читайте договор. Александр Суходольский:

Кстати, там может быть очень многое скрыто. Бывают случаи, когда недобросовестные люди, которые ранее работали в каких-то организациях, могли забрать часть бланков, когда уходили, и потом использовать их в корыстных целях, представляясь представителем данной организации. Такое тоже нужно учитывать и перепроверять все реквизиты для обратной связи.