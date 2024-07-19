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Может ли собственник квартиры отказаться от капремонта? Ответил депутат Мингорсовета

19 июля 2024 16:04
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Что такое наше жилье без воды, света, тепла? Коробка с крышей да и только. Когда все работает, мы этого счастья почти не замечаем. Стоит чему-то поломаться – уже катастрофа. Как не допустить обветшания жилья и как вдохнуть в старый дом новую жизнь? Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Может ли человек отказаться от капитального ремонта?

Может ли собственник квартиры отказаться от капремонта? Ответил депутат Мингорсовета -1

Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов:
По его квартире мы в любом случае пройдем, потому что инженерные коммуникации не завязаны на одной квартире, они завязаны по стояку. Соответственно, другие жители будут страдать, если где-то что-то не поменяется. В дальнейшем процессе эксплуатации жилого дома могут произойти утечки.

Подробности в видео.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Михаил Варикаш

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