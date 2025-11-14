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Новости по тегу #Михаил Варикаш

Современная жизнь пронизана технологиями – как работают Viber-чаты ЖКХ, узнали у депутата Мингорсовета
14 ноября 2025 14:47

Современная жизнь пронизана технологиями – как работают Viber-чаты ЖКХ, узнали у депутата Мингорсовета

140 дворовых территорий – о благоустройстве Заводского района поговорили с депутатом Мингорсовета
14 ноября 2025 14:25

140 дворовых территорий – о благоустройстве Заводского района поговорили с депутатом Мингорсовета

Какие дома подлежат капремонту и как собираются деньги на его проведение? Разговор с депутатом
19 июля 2024 16:15

Какие дома подлежат капремонту и как собираются деньги на его проведение? Разговор с депутатом

Что означает комплексный подход при капремонте? Узнали у эксперта
19 июля 2024 16:05

Что означает комплексный подход при капремонте? Узнали у эксперта

Может ли собственник квартиры отказаться от капремонта? Ответил депутат Мингорсовета
19 июля 2024 16:04

Может ли собственник квартиры отказаться от капремонта? Ответил депутат Мингорсовета

В Минске в доме на Краснослободской обрушился козырёк
21 июня 2024 18:04

В Минске в доме на Краснослободской обрушился козырёк

«Эта сфера всегда развивалась и развивается». В Минске наградили лучших работников ЖКХ Заводского района
24 марта 2022 16:11

«Эта сфера всегда развивалась и развивается». В Минске наградили лучших работников ЖКХ Заводского района

Директор ЖКХ Заводского района Минска: «Наносятся вандальные надписи разного характера»
08 октября 2020 20:11

Директор ЖКХ Заводского района Минска: «Наносятся вандальные надписи разного характера»

Отопительный сезон в Беларуси: плюсы и минусы. Специальный репортаж СТВ
06 октября 2013 16:40

Отопительный сезон в Беларуси: плюсы и минусы. Специальный репортаж СТВ