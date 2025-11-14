Новости по тегу #Михаил Варикаш

Жители, которые хотят участвовать в Viber-чате, подключаются через соседа, друга. При проведении капитального ремонта на жилом доме создается Viber-чат. У нас есть Viber-чат в благоустройстве, производственном отделе.
Самый большой проект проходил на Крупской, 2, где мы объединили одну детскую игровую, спортивную площадку, установили новое детское игровое, спортивное оборудование.
11 октября 2026 10:38
11 октября 2026 09:55
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