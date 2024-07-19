Лазуткин: Президент сохранил промышленный потенциал Беларуси, и поэтому сегодня мы имеем независимость

Андрей Лазуткин, политолог:

Конечно, эти прекрасные люди объясняли, как нам строить промышленную политику вместе с Россией. Есть промышленная политика. Мы же производим в Беларуси то же самое, по сути, что производит, например, Польша, но там и по отдельным позициям то, что Россия. Вот если мы это все приватизируем, то это сразу же будет просто закрыто, потому что ни полякам, ни русским это как бы не нужно в общем секторе экономики. Поэтому Батька, это все сохранял, потому что никто кроме Батьки не заинтересован в сохранении вот этого огромного промышленного потенциала в Беларуси. И вот благодаря этому мы сегодня имеем независимость. Потому что, производя пирожки, вы никогда не будете на карте каким-то важным государством. Если вы производите все-таки сельхозтехнику какую-то, коммунальный транспорт, оборудование, станки и прочее, вот тогда вы будете всем нужны, будете получать валюту ваших стран.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Поэтому новая индустриализация России в том числе идет, продолжается. И Беларусь в этом имеет большую роль, большое значение. В том числе в разных сферах, в том числе и в АПК.

Андрей Лазуткин:

Даже американцы так делают. Они люди не глупые. А придурки из Европы, наоборот, все из себя почему-то ввозят, закрывают. Ну что ж, туда им и дорога. Останемся, значит, мы и второй полюс – американский.