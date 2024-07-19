Хроническая заложенность носа – как лечить аллергический ринит?

Наиболее очевидным симптомом аллергии считается хроническая заложенность носа. Круглогодичный ринит – это хроническое воспалительное заболевание носа, которое проявляется на протяжении всего года и не зависит от сезонных изменений. Это состояние может серьезно снизить качество жизни пациента, вызвав постоянные дискомфорт и проблемы с дыханием.

Ольга Березун, врач-педиатр медицинского центра «Мерси»:

Что чаще всего вызывает проявления аллергического ринита – это пыльца растений, дрожжи, плесень, аллергены клещей домашней пыли и эпидермальная сенсибилизация, то есть реакция на кошек, собак, лошадей. От всех разновидностей аллергического ринита круглогодичный занимает около 30 %.

Круглогодичный ринит может серьезно повлиять на качество жизни. Такие пациенты испытывают дискомфорт в течение всего года, что может привести к недомоганиям, нарушениям памяти, а также нарушениям сна, храпу и даже апноэ. Важно обратиться к врачу для постановки правильного диагноза и лечения.

Ольга Березун:

Пациенту обязательно необходимо обратиться к врачу. Мы соберем анамнез, предположим, кто может вызывать, какая группа аллергенов такие симптомы. Пациент будет направлен на лабораторное исследование на забор крови либо золотым стандартом диагностики аллергии являются прик-тесты, в народе они называются царапки.

Профилактика круглогодичного ринита играет важную роль в сохранении здоровья носовых путей и предотвращении развития хронического воспаления слизистой оболочки. Пациентам с аллергическим ринитом рекомендуется избегать контакта с известными аллергенами. Ежедневное промывание носа солевым раствором или использование назальных спреев на растительной основе помогает очищать носовые пути от загрязнений и аллергенов.

Ольга Березун:

При наличии аллергии на пыльцу растений что мы можем сделать? Есть специальные сайты и приложения, по которым мы можем отслеживать период цветения того или иного растения. Некоторые взрослые детей увозят на период цветения, например, в другой климат.