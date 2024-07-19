Хроническая заложенность носа – как лечить аллергический ринит?

Наиболее очевидным симптомом аллергии считается хроническая заложенность носа. Круглогодичный ринит – это хроническое воспалительное заболевание носа, которое проявляется на протяжении всего года и не зависит от сезонных изменений. Это состояние может серьезно снизить качество жизни пациента, вызвав постоянные дискомфорт и проблемы с дыханием.
Ольга Березун, врач-педиатр медицинского центра «Мерси»:
Что чаще всего вызывает проявления аллергического ринита – это пыльца растений, дрожжи, плесень, аллергены клещей домашней пыли и эпидермальная сенсибилизация, то есть реакция на кошек, собак, лошадей. От всех разновидностей аллергического ринита круглогодичный занимает около 30 %.
Круглогодичный ринит может серьезно повлиять на качество жизни. Такие пациенты испытывают дискомфорт в течение всего года, что может привести к недомоганиям, нарушениям памяти, а также нарушениям сна, храпу и даже апноэ. Важно обратиться к врачу для постановки правильного диагноза и лечения.
Ольга Березун:
Пациенту обязательно необходимо обратиться к врачу. Мы соберем анамнез, предположим, кто может вызывать, какая группа аллергенов такие симптомы. Пациент будет направлен на лабораторное исследование на забор крови либо золотым стандартом диагностики аллергии являются прик-тесты, в народе они называются царапки.
Профилактика круглогодичного ринита играет важную роль в сохранении здоровья носовых путей и предотвращении развития хронического воспаления слизистой оболочки. Пациентам с аллергическим ринитом рекомендуется избегать контакта с известными аллергенами. Ежедневное промывание носа солевым раствором или использование назальных спреев на растительной основе помогает очищать носовые пути от загрязнений и аллергенов.
Ольга Березун:
При наличии аллергии на пыльцу растений что мы можем сделать? Есть специальные сайты и приложения, по которым мы можем отслеживать период цветения того или иного растения. Некоторые взрослые детей увозят на период цветения, например, в другой климат.
Сухой воздух может раздражать слизистую оболочку носа, поэтому регулярно проветривайте помещение и используйте увлажнители воздуха. Соблюдение таких простых рекомендаций является ключевым моментом в поддержании здоровья носовых путей.
Ольга Березун:
Здесь уже, конечно, подбирается четко под вас, ваши симптомы один препарат, дозировка подбирается, либо иногда мы используем комбинацию нескольких препаратов. Препараты мы используем на весь период наличия симптомов. То есть если это круглогодичный, то мы используем круглый год.
Сегодня эффективным методом лечения круглогодичного аллергического ринита считается АСИТ-терапия, позволяющая остановить прогрессирование болезни и максимально устранить ее клинические проявления.
Ольга Березун:
Например, у вас аллергия на клещей домашней пыли. Подбирается препарат, который содержит аллергены клещей домашней пыли и вводится в определенной дозе определенным способом, чаще всего это подъязычно либо инъекционно. Лечение составляет где-то три-пять лет. Что мы ожидаем от этого лечения? Это выработка толерантности, то есть переносимости вашего аллергена. Тогда организм не реагирует на него чрезмерно, и симптомы угасают.
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