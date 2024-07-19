В Минске запланировано капитально отремонтировать 208 домов в 2024-м. Вот какие работы уже выполнили
Капитальный ремонт – это не только необходимая мера для поддержания и улучшения городской инфраструктуры, но и важный аспект обеспечения комфортной и безопасной среды для местных жителей, рассказали в проекте «Решение есть! Депутатский ответ».
Так, в Минске на 2024 год запланировано капитально отремонтировать 208 домов, а это свыше одного миллиона квадратных метров жилья, из них порядка 170 тысяч приходится на Заводской район, где в настоящее время ведется ремонт 18 домов. Сроки выполнения работ нормативно-стандартные – 4,5 месяца.
Элла Маркевич, корреспондент:
Полностью преобразятся и 2 дома на улице Васнецова, здесь капитальный ремонт уже находится на завершающей стадии. Трансформации, происходящие последние несколько месяцев, не могут не радовать.
К строительным работам здесь приступили с февраля текущего года. Дома 1962 и 1981 годов постройки. Для проведения капитального ремонта они были выбраны по специальной перспективной программе, которая формируется на 5 лет вперед.
Петр Левданский, начальник отдела капитального ремонта КУП «ЖКХ Заводского района Минска»:
Ее формирует проектный институт на основании наших, которые мы им даем, данных весенне-осенних осмотров ЖЭС, года застройки. Не всегда от года застройки зависит начало проведения капитального ремонта. Чаще всего это именно его показатели.
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