В Минске запланировано капитально отремонтировать 208 домов в 2024-м. Вот какие работы уже выполнили

Капитальный ремонт – это не только необходимая мера для поддержания и улучшения городской инфраструктуры, но и важный аспект обеспечения комфортной и безопасной среды для местных жителей, рассказали в проекте «Решение есть! Депутатский ответ».

Так, в Минске на 2024 год запланировано капитально отремонтировать 208 домов, а это свыше одного миллиона квадратных метров жилья, из них порядка 170 тысяч приходится на Заводской район, где в настоящее время ведется ремонт 18 домов. Сроки выполнения работ нормативно-стандартные – 4,5 месяца.