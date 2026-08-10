Может ли ИИ заменить программиста? Ответил первый проректор БГУИР

Как прошла вступительная кампания в белорусские вузы? Почему колледжи – новый тренд? И какие тенденции уже на грядущий учебный год? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили все нюансы жаркого вступительного лета.

Кирилл Казаков, СТВ: Модные сейчас теги о том, что искусственный интеллект отбирает работу у программистов. Я слышал о том, что если платить искусственному интеллекту столько, сколько программисту, то он делает то же самое. И понятное дело, что пошли уже разговоры о том, что такое БГУИР тогда, потому что эту профессию заменяет искусственный интеллект. Насколько вы прочувствовали в этой вступительной кампании эту историю либо же нет? И какие профессии могут исчезнуть с помощью искусственного интеллекта?.. Нам тоже говорят журналисты, актеры, переводчики и программисты. Что вы думаете?

Максим Давыдов, первый проректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

У нас более 90% наших выпускников – это не чистые программисты. Это программисты в области радиоэлектронных технологий. Это программист в области медицинской электроники, это программист в области инфокоммуникации. Поэтому, да, чистый программист, его можно заменить на бота, который будет делать код. Но на самом деле самое главное – это то, чтобы специалист понимал еще одну область. Допустим, программирование в сельском хозяйстве. IT теперь входит широкими шагами и туда. В этом направлении, если человек разбирается в сельском хозяйстве, плюс он умеет программировать, плюс он умеет использовать искусственный интеллект, да, такой специалист будет востребован.

Кирилл Казаков:

Профессия смежная появляется, да? То есть практически в каждый вуз заходит ваша специальность для того, чтобы анализировать какие-то возможности.

Максим Давыдов:

Конечно, коллаборация. Я сам заканчивал медицинскую электронику. Я сам отучился в медуниверситете год. Это еще 20 лет назад было. И вот теперь наши специалисты, которые, с одной стороны, изучают анатомию, физиологию, с другой стороны, изучают электронику и программирование, они востребованы.