Рекорд «Белресурсов»: переработана миллионная тонна вторичного стекла

Рачительность, экономия и максимальная забота об экологии. Для Беларуси, где бережное отношение к ресурсам возведено в ранг государственной политики, эффективное использование вторичного сырья – это вопрос национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Александр Лукашенко неоднократно обращал внимание вертикали власти на то, что под ногами у нас лежат колоссальные деньги и выбрасывать то, что можно повторно пустить в производство, – это непозволительная бесхозяйственность. И отечественные переработчики делом доказывают, что умеют превращать обычные отходы в миллионные доходы для бюджета.

И сегодня в этой сфере взят по-настоящему исторический рубеж. Холдинг «Белресурсы» официально переработал миллионную тонну вторичного стекла! Это колоссальный шаг к созданию полноценной экономики замкнутого цикла, когда ресурсы работают на страну бесконечно.

Масштабы этой индустрии сегодня впечатляют: ежегодно в Беларуси собирают и вовлекают в оборот сотни тысяч тонн макулатуры, пластика и изношенных шин. Но именно стекольная отрасль сегодня задает высочайшие технологические стандарты. Причем модернизация заводов позволила полностью отказаться от импортных аналогов сырья.