Рекорд «Белресурсов»: переработана миллионная тонна вторичного стекла
Рачительность, экономия и максимальная забота об экологии. Для Беларуси, где бережное отношение к ресурсам возведено в ранг государственной политики, эффективное использование вторичного сырья – это вопрос национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Александр Лукашенко неоднократно обращал внимание вертикали власти на то, что под ногами у нас лежат колоссальные деньги и выбрасывать то, что можно повторно пустить в производство, – это непозволительная бесхозяйственность. И отечественные переработчики делом доказывают, что умеют превращать обычные отходы в миллионные доходы для бюджета.
И сегодня в этой сфере взят по-настоящему исторический рубеж. Холдинг «Белресурсы» официально переработал миллионную тонну вторичного стекла! Это колоссальный шаг к созданию полноценной экономики замкнутого цикла, когда ресурсы работают на страну бесконечно.
Масштабы этой индустрии сегодня впечатляют: ежегодно в Беларуси собирают и вовлекают в оборот сотни тысяч тонн макулатуры, пластика и изношенных шин. Но именно стекольная отрасль сегодня задает высочайшие технологические стандарты. Причем модернизация заводов позволила полностью отказаться от импортных аналогов сырья.
Как обычная стеклянная бутылка получает вторую жизнь, сколько экономят наши предприятия благодаря зеленым технологиям и какие новые мощности разворачивают в регионах? В материале Алеси Ивановой.
С такой звонкой разгрузки начинается утро на производственном участке сортировки смешанного стеклобоя. То, что обыватель назвал бы мусором, здесь ценный ресурс. Миллиарды использованных бутылок и банок обретают новую жизнь.
Именно в этом цеху грубые отходы превращают в чистейшее благородное сырье. Весь процесс полностью автоматизирован. Конвейер не останавливается ни на минуту. С помощью специальных датчиков линия с точностью разделяет смешанный стеклобой по цветам.
А еще умные датчики за доли секунды отсекают опасные примеси: пластик, камни, керамику и металл. Они не плавятся в печах и могут испортить всю партию. Проектные мощности участка позволяют ежегодно перерабатывать до 100 тысяч тонн стеклобоя.
Алеся Иванова, корреспондент:
Преодолев путь длиною в километр, отходы стекла превращаются в высококачественный вторичный ресурс. На выходе формируется стеклобой зеленого, коричневого и белого цветов. К слову, последний пользуется наибольшим спросом у производителей.
Стеклянный полуфабрикат на столичных складах долго не задерживается. Чистейшая крошка отгружается в вагоны и отправляется на стекольные заводы. За время работы участка уже реализовали 930 тысяч тонн сортированного стеклобоя. Аналогов такому предприятию нет не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве.
Денис Воронов, заместитель генерального директора предприятия «Белресурсы» – управляющей компании холдинга «Белресурсы»:
Интеллектуальная система настроена так, что без участия человека она сама распознает примеси, отходы и, что самое ценное, делит стекло по цветам. Вся эта технология еще в 2012 году в тех ценах обошлась компании «Белресурсы» в 10 млн долларов. Сколько это будет стоить сегодня? Я думаю, что смело можно умножить на два.
В Беларуси преодолен исторический рубеж в сфере вторичной переработки отходов.
И такие большие вложения более чем оправданы. Накануне на предприятии преодолели исторический рубеж. Переработали миллион тонн вторичного сырья. В полулитровых емкостях это примерно 2 миллиарда стеклянных бутылок. Колоссальный объем ценного ресурса, который вернулся в хозоборот страны вместо того, чтобы пополнить полигоны твердых коммунальных отходов. Помимо очевидного экологического эффекта, работа предприятия создает устойчивую сырьевую базу для отечественной стекольной промышленности.
Подробности в видео.