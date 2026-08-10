«Квадрига дьявола»: как гаджеты лишили наших детей базовых навыков общения? Мнение Муковозчика

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Для ребят из 3-4-х классов появится факультатив «Учимся понимать себя и других»: про эмоции, самоконтроль и общение. Как считаете, эти занятия могут стать первым шагом к борьбе с буллингом?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Мы с вами сейчас пожинаем плоды внедрения в нашу жизнь той самой «квадриги дьявола», о которой я уже не раз говорил: «интернет – гаджеты – соцсети – крипта».

Ведь еще лет 10 назад – вспомните! – не надо было школьников учить самоконтролю, правилам общения, вниманию к эмоциям. А кто еще старше, тех вообще никто не учил – социума вокруг хватало, чтобы человек понимал почти все про себя, про других и про правила общежития.

И вот атомизация общества дошла до черты, за которой становится общепризнанным: детей приходится отдельно учить поведению в обществе. Общению со сверстниками и окружающими. И управлению тем, что у них в голове.

А в голове у них – обрывки тиктоков, рилсов, сториз, шортсов, стримов и прочего мусора. Плюс эмоции – их собственные, но которые специально раскачивают механиками соцсетей и мессенджеров.

Об этом уже даже Еврокомиссия сказала в своем расследовании – и фактически предъявила компании Meta с ее фейсбуками и инстаграмами миллиардные штрафы. Но штрафы головы не вылечат и социализацию не возвратят.

Поэтому разговаривайте с детьми, общайтесь с ними, спрашивайте и отвечайте, не жалея себя. Это сейчас единственное, как мне кажется, противоядие. Ну и факультатив точно не помешает.