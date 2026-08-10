Указ Президента: в Беларуси упрощают условия для утилизации автохлама

В Беларуси упрощают условия для утилизации автохлама. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ призван сократить количество проблемных вопросов, связанных с бесхозным транспортом, упростить работу исполкомов и уполномоченных ими организаций в этом направлении.

В указе четко прописано, что считать автохламом. Это неисправные самоходные машины, оставленные вне участков частных домов и стоянок.

Кроме того, исполкомы и соответствующие организации смогут получать сведения о тех, кто ранее имел отношение к брошенной технике (осуществлял страхование, техосмотр и уплату штрафов). Такую работу будут проводить для установления собственника машины. В то же время, с 30 до 10 дней сокращен срок подачи в суд заявления о признании транспортного средства бесхозным.