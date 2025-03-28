Может ехать даже с пробитыми колёсами! Провели тест-драйв БТР-82А

Эти бронекрасавцы в последние годы активно поступают на вооружение белорусской армии, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».
Эти бронекрасавцы в последние годы активно поступают на вооружение белорусской армии, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».
Знакомьтесь, БТР-82А. Его назначение – доставлять личный состав к месту выполнения боевой задачи. А в случае чего – поддержать бойцов огнем. Это модернизированная версия легендарного БТР-80, который состоит на вооружении 25 стран мира. Новая модель унаследовала от своего предшественника все плюсы: высокую проходимость и маневренность, простоту и надежность в эксплуатации, а во многом и превзошла его.
Галина Буро, корреспондент:
У БТР-82А улучшена защита, он стал тяжелее на 400 килограммов, но сразу скажу, что благодаря мощному мотору его мобильность повысилась. Помимо того, что сама броня способна выдержать прямое попадание из большинства видов стрелкового оружия, теперь есть еще и внутренняя многослойная кевларовая защита, которая оберегает экипаж от осколков.
Этот бронетранспортер готов выполнять задачи с учетом современных вызовов и угроз. Военнослужащие уже оценили возможности машины на полигоне.
Роман Кудач, водитель-механик 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Больше калибр пушки, добавился стабилизатор, упрощенное владение им, наводчик находится полностью внутри машины, защищен броней.
– А правду говорят, что даже с пробитыми колесами этот БТР может ехать?
– Да! Там автоматическая подкачка колес.
Для стрельбы не надо, чтобы двигатель был включен: установлена вспомогательная силовая установка, то есть небольшой дизельный генератор. Это обеспечивает скрытность техники, тепловизор противника не обнаружит ее. А во время движения торсионная подвеска позволяет практически не терять контакт с поверхностью земли. Мы решаем устроить свой собственный тест-драйв.
Галина Буро:
Этот БТР может развивать скорость до 100 километров в час. Но наша задача не разогнать его до максимума, а попробовать управление. Говорят, что езда теперь стала более комфортной. Давайте попробуем.
– Очень плавно едет машина, нет ощущения, что это бронетранспортер, как будто легковая машина.
Подробности в видео.