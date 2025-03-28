Научиться управлять БПЛА можно за неделю. В Военной академии Беларуси идёт подготовка таких специалистов

В Военной академии Беларуси идет усиленная подготовка специалистов по БПЛА, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці». Это первый полет FPV-дронов, партия которых буквально только что поступила для обучения. Наша союзная страна предоставила курсантам именно те дроны, которые сегодня используются на СВО. Они позволяют пилоту погрузиться в состояние полета, не отрываясь от земли. Учатся курсанты летать и на моделях DJI, это легкоуправляемые, для разведки и корректировки огня.

Курсант факультета военной разведки Военной академии Беларуси:

Я сейчас прохожу базовый курс управления беспилотниками. Сейчас проходим на модели Mavic 3T. Проходим основы аэродинамики, как чувствуем себя в небе, в воздухе, в управлении. Вот выбрались на практику, пока что изучали только теорию, базовый курс – 36 часов в неделю. То, чему нас здесь обучают, идет в ногу со временем. Время идет, средства ведения войны меняются, мы не то что пытаемся нагнать, мы даже обгоняем то, что происходит.

Кафедру специальной подготовки и боевого применения беспилотных авиационных комплексов в Военной академии Беларуси начали формировать в начале декабря 2024 года. То есть буквально несколько месяцев назад. Общий курс включает изучение теории аэродинамики, устройства дронов, правовые вопросы, но главное – практика управления летательными аппаратами мультироторного типа. Обороты сбавлять не намерены. На базе академии действует научно-исследовательская часть, которая разрабатывает комплексы по обнаружению и определению направления движения дрона.