Делегация МВД приняла участие в республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!»

Руководство, сотрудники МВД, а также курсанты ведомственных вузов дружно взялись за лопаты, чтобы на месте пострадавших от урагана территорий вновь зазеленел лес. К стражам порядка присоединились руководители Гомельского облисполкома и Светлогорского района, представители Министерства лесного хозяйства.

О чем говорил неоднократно Президент, о том, что нужно восстанавливать то, что ураганом было уничтожено. Поэтому мы, как участники этой акции, дарим жизнь лесу.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Принимает участие в посадке леса более 200 человек. Это в основном наша молодежь, наши лицеисты, курсанты, воспитанники наших патриотических клубов, сотрудники органов внутренних дел, курсанты как Могилевского института, так и Академии МВД. Уверен, что сегодня то, что делает наша молодежь, пойдет на пользу и им, и нам.

На участке в 4 гектара высадили 30 тысяч саженцев сосен и берез. Это в два раза больше, чем во время прошлогодней акции. Отметим, республиканская акция «Дай лесу новае жыцце!» стартовала 21 марта и продлится по 12 апреля. Присоединиться может каждый желающий.