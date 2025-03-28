Прямой эфир

Делегация МВД приняла участие в республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!»

28 марта 2025 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Милицейский десант сегодня, 28 марта, высадился в лесном массиве на территории Боровиковского сельсовета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация МВД приняла участие в республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!»-2

Руководство, сотрудники МВД, а также курсанты ведомственных вузов дружно взялись за лопаты, чтобы на месте пострадавших от урагана территорий вновь зазеленел лес. К стражам порядка присоединились руководители Гомельского облисполкома и Светлогорского района, представители Министерства лесного хозяйства.

Делегация МВД приняла участие в республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!»-4

О чем говорил неоднократно Президент, о том, что нужно восстанавливать то, что ураганом было уничтожено. Поэтому мы, как участники этой акции, дарим жизнь лесу. 

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Принимает участие в посадке леса более 200 человек. Это в основном наша молодежь, наши лицеисты, курсанты, воспитанники наших патриотических клубов, сотрудники органов внутренних дел, курсанты как Могилевского института, так и Академии МВД. Уверен, что сегодня то, что делает наша молодежь, пойдет на пользу и им, и нам.

На участке в 4 гектара высадили 30 тысяч саженцев сосен и берез. Это в два раза больше, чем во время прошлогодней акции. Отметим, республиканская акция «Дай лесу новае жыцце!» стартовала 21 марта и продлится по 12 апреля. Присоединиться может каждый желающий.

# Иван Кубраков # МВД Беларуси # природа Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Один и тот же орган может давать разъяснения разного характера – Герасимов про указ о контрольно-надзорной деятельности
28 марта 2025 13:48

Один и тот же орган может давать разъяснения разного характера – Герасимов про указ о контрольно-надзорной деятельности

Лукашенко повторно отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности
28 марта 2025 13:41

Лукашенко повторно отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности

В Президентской библиотеке открылась экспозиция, посвящённая Дню единения народов Беларуси и России
28 марта 2025 13:36

В Президентской библиотеке открылась экспозиция, посвящённая Дню единения народов Беларуси и России