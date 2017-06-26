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«Может быть, человеческий фактор»: инструктор по роупджампингу о гибели 27-летнего парня в Соснах

26 июня 2017 16:55
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Новости Беларуси. Мнение о произошедшем тренер высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Буквально неделю назад в посёлке Сосны под Минском случилась трагедия: погиб 27-летний молодой человек – роупджампер-любитель. Скажите, что там произошло и что будет дальше с этим видом увлечения молодых людей?

Владимир Шиманович, инструктор по роупджампингу:
Пока следствие не закончилось, сложно сказать, что произошло. Может быть, человеческий фактор. Может быть, что-то ещё. Что будет дальше?

И так было всё в подвешенном состоянии.

И теперь будем надеяться, что, наоборот, может быть, как-то привлечёт внимание и, может, выйдем на более официальный статус.

Это же совершенно молодёжное изобретение?

Владимир Шиманович:
Впервые прыгнул с верёвкой Дэн Осман, уже состоявшийся альпинист, скалолаз.

И к нам приходят люди на прыжки вплоть там за 60 лет.

И с удовольствием прыгают.

Это – желание экстрима?

Владимир Шиманович:
Скорее всего, да. У каждого цели разные: у кого-то экстрим, кому-то скучно дома сидеть, а кто-то хочет, например, побороть боязнь высоты.   

«Что происходит» с белорусской молодёжью: Youtube, киберспорт, роупджампинг

# общество # Экстрим # Владимир Шиманович

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