«Думаешь, может, отложить эти прыжки»: где граница между экстримом и смертельной опасностью

Сегодня в Беларуси прошло централизованное тестирование по химии. И неслабо «химичат» абитуриенты, многих отстраняют от экзамена из-за шпаргалок. Дай Бог, чтобы это было самым опасным увлечением молодежи… В минувшее воскресение погиб парень во время прыжка с трубы котельной – это называется роупджампинг. Не наше название и не наше увлечение. Не наш колокол – хоть его об угол… Даже модные селфи – фотографирование себя любимого в необычных местах и позах – приводит к трагическим случаям. Опасные увлечения – в расследовании Татьяны Ревизоре.

Заоблачная мечта двух Анастасий сегодня точно сбудется. Дипломы БГУ девушки решили отметить необычным способом…

Анастасия Забавская:

Все идут на выпускной, а мы – прыгать.

Анастасия Капуро:

Не страшно пока. Будет страшно там. Вот мама уже 10 раз позвонила.

Первый полет – в тандеме с инструктором. Такой прыжок проходит на высоте почти в три тысячи метров. При этом свободное падение длится около 30 секунд.

Юрий Стефанович, старший инструктор парашютной подготовки Минского аэроклуба ДОСААФ:

Интерес растет, каждый год все больше прыгают. Если самостоятельный прыжок, то утром, в 8 часов набор группы, в 8.30 медосмотр, потом четыре часа занятий и вечером при хорошей погоде прыгают. Если прыжок в тандеме, то подготовка занимает очень мало времени. Потому что все делает инструктор.

Правда, жажда острых ощущений порой затмевает всякий смысл…

Бейсджамперы, зацеперы, руферы – список экстремальных увлечений можно перечислять долго. Но что толкает идти на сознательный риск? Ведь вероятность того, что что-то пойдет не так, присутствует в любой погоне за адреналином.

Сергей Казаев, заведующий приемным отделением Белорусского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии:

Вещь эта неконтролируемая. Это не то, что здоровье потерять, жизнь потерять можно. И очень быстро. Потом, когда они сюда приезжают, у них очень быстро проходит адреналин и только – спасите, помогите. Инвалидами становятся иногда на всю оставшуюся жизнь.

Для одних – это шаг за грань страха, для других – уж точно за гранью понимания. Нашумевший за неделю роупджампинг – экстремальный прыжок с веревкой. Полет выполнятся с помощью альпинистского снаряжения.

Татьяна Ревизоре, специальный корреспондент:

Ничем не примечательный внешне Радиаторный мост – место довольно знаменитое. Именно здесь берет начало белорусский роупджампинг. Высота конструкции – 12 метров – это как три-четыре этажа. Первый прыжок большинство экстремалов совершает именно отсюда.

И таких позитивных роликов в сети немало. В роупджампинг не идут массово, однако желающих получить порцию адреналина на тематических встречах достаточно. Так было и в прошлое воскресенье. Прыгали в поселке Сосны. Прямо с трубы котельной. Вышка в семьдесят метров – для любителей экстрима локация не новая. Никто и подумать не мог, что очередной прыжок завершится трагедией. На глазах у очевидцев разобьется парень. Ему было всего 27. Сертификат на первый и последний полет в своей жизни он получил в подарок от девушки.

Юлия в этот день также была в числе джамперов. Девушка прыгнула в самом начале. О том, что случилось в Соснах спустя всего два часа, она узнала только вечером.

Юлия Иванова, роупджампер:

Все было хорошо, ты не мог подумать, что по технике безопасности что-то пошло не так. Был шок. Стало не по себе, думаешь, может, отложить эти прыжки. Первый случай в Беларуси. И ты не задумывался, что такое может случиться.

Такой роковой прыжок и правда первый. Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии. Между тем, роупджампинг в Беларуси развивается на протяжении более десяти лет. Алексей – один из тех, кто стоял у истоков движения.

Алексей Костенко, лидер команды «Белэкстрим»:

Техника безопасности здесь, как у водителей. Знаки прописаны кровью. Любое несоблюдение техники безопасности может повлечь за собой последствия. Или пришел человек в состоянии алкогольного опьянения, или скрыл какие-то показания медицинские. Были небольшие ЧП в течение 15 лет, где были ссадины, ушибы, небольшие травмы, как правило, с организаторами на новых объектах, где люди сами шли осознанно на какие-то вещи такие. В данном случае пострадал невинный человек, купивший сертификат.

Едва ли не каждый роупджампер причину своего хобби связывает с желанием преодолеть страх. У психологов на такой довод есть объяснение.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук:

Когда говорят, идет за драйвом, за гормонами, то чаще всего идет за своим страхом. И от него зависит. Он представляет, как это страшно. Страшно тебе высоты, иди, попрыгай в бассейне. Стань олимпийским чемпионом по прыжкам с высоты, по фристайлу.

Высота не прощает ошибок. Кому как не альпинистам это знать. Виктор Лутов в составе экспедиции бросил вызов самой высокой и самой опасной вершине мира. В 2006-м «снежный барс» – это неофициальный титул у альпинистов – покорил Эверест.

Виктор Лутов, альпинист:

С точки зрения спорта я могу оценивать вещи, а погоню за адреналином я оценивать не могу. Конечно, это достаточно рискованное и опасное мероприятие. И тут нужно давать себе отчет, что любой риск связан с тем, что можно потерять здоровье и расстаться с жизнью. В альпинизме ты должен много тренироваться, а прийти с крыши вниз головой – в этом нет особенного смысла.

Бег по стенам, отточенные сальто и никаких преград на пути. Паркур, то есть искусство рационального перемещения, для минской команды трейсеров – философия жизни.

Паркуром Дима занимается девять лет. За эти годы – лишь перелом пальца. И тот получен на занятиях по акробатике. Да, паркур – травмоопасен. Но ровно настолько, уверен парень, насколько выполняемые трюки соответствуют уровню подготовки атлета.

Дмитрий Сержан, трейсер:

Я скажу одно правило: всегда думайте головой. Если вы думаете инстинктами, то всегда будете падать, ломаться. Если вы будете думать разумом и понимать осознанно, что вы делаете, то у вас все будет хорошо. Страх значит, что мы не готовы. Значит нужно сделать еще тысячу прыжков, чтобы потом сделать побольше прыжок.

Экстремальный спорт – определенная ниша. Впрочем, способы испытать себя сегодня доступны и новичкам. Правда, в среде роупджамперов уже говорят: прыжки скорей всего станут более закрытым для непрофессионалов мероприятием.