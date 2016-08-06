«Безумству храбрых…»: кто и зачем прыгает с невероятных высот?

Американец в июле прыгнул без парашюта с почти 8-километровой высоты, что вызвало бурные обсуждения. Одни восторгаются, другие недоумевают: в чём смысл этого и ему подобных прыжков? То ли так экстремалы гоняются за адреналином, то ли атлетам тесно в рамках традиционного спорта. Безрассудство это или спорт? Кому и почему хочется преодолеть страх высоты, естественный для человека? «Это вроде того, как когда собака высовывает морду в окно и наслаждается ощущением ветра»: Орландо Дуке, первый чемпион мира по хай-дайвингу В воду с моста прыгал, пожалуй, любой мальчишка. Но есть люди, которые превратили это в дело своей жизни и назвали хай-дайвингом (от английских слов «высота»+«погружение»). Отличие от обычных прыжков в воду – невероятная высота. В полёт отправляются с конструкций размером с 10-этажный дом – это в три раза выше, чем обычная спортивная вышка.



Фото: Орландо Дуке прыгает со здания в Копенгагене в 2015 году. Источник: RedBulletin



Фото: Орландо Дуке прыгает со здания в Картахене в 2015 году. Источник: RedBulletin

Фаворит в этой дисциплине – колумбиец Орландо Дуке. Уже далеко не мальчик – к своему 41 году установил пару рекордов, обзавёлся десятком титулов. В том числе, стал первым в истории чемпионом мира в 2013 году, когда хай-дайвинг включили в программу планетного первенства по водным видам спорта. В тренировочном арсенале Орландо – занятия футболом и плаванием. Экстремальные прыжки, говорит, зацепили с первого раза – решиться было страшно, но уже в полёте пришло ощущение: «Вот оно!» Орландо Дуке (в интервью СNN):

Это трудно сравнить с чем-нибудь ещё. Всё меняется очень быстро – за 3 секунды ты переходишь от волнения до наивысшего счастья! Когда я стою на вершине, я волнуюсь, я знаю, что это высоко. А когда уже отталкиваюсь от скалы, ощущаю радость: у меня всё под контролем­, я решился прыгнуть и то ощущение, которое возникает в воздухе, просто восхитительное. Это вроде того, как когда ваша собака высовывает морду в окно и наслаждается ощущением ветра. Вот так мы себя чувствуем!

Орландо прыгал со Статуи Свободы и с высочайшего водопада на планете. Ведь практикуют этот вид спорта не только на специально оборудованных площадках, но и на природных объектах, высоких сооружениях. В этих случаях надо особенно точно рассчитывать силу отталкивания, траекторию прыжка. Перегрузки в полёте – невероятные: спортсмен падает со скоростью 85 километров в час и останавливается только на глубине в 5 метров. Вход в воду всегда – ногами вниз. Иначе, при такой высоте и скорости грозит, минимум, сотрясение мозга. Орландо Дуке (в интервью изданию об экстремальном спорте RedBulletin):

Самая важная часть в нашем спорте – мускулы ног. И для отталкивания, и для вхождения в воду. Очень важно делать специальные упражнения. Приседание на одной ноге – повседневная привычка. Не только на свои силы рассчитывает прыгун. Его приводнения всегда ждут врач и команда аквалангистов. Если спортсмен получит травму – а здесь нередки ушибы и переломы – ему надо помочь выбраться. Кроме того, перед прыжками с природных возвышенностей обязательно несколько дней изучают местность, облетают на вертолёте.



Фото: Орландо Дуке прыгает со скал водопада Виктория в 2016 году. Источник: RedBulletin

Прыгал с Эйфелевой башни, а ноги сломал в автоаварии: Эй Джей Хэккет, «дедушка» бандж-джампинга Связать ноги и сбросить с обрыва – это не план маньяка-убийцы. Люди соглашаются на это добровольно, дабы пощекотать нервы. Бандж-джампинг или «тарзанка» – ныне достаточно популярное занятие: доступно не только профессионалам, а всем любителям острых ощущений. Суть в том, что человеку к щиколоткам привязывают резиновый канат и отправляют в полёт вниз головой с любой высокой конструкции. А придумал это новозеландец Эй Джей Хэккет. Легендарным стал его прыжок с Эйфелевой башни ещё в далёком 1987 году. Эй Джей Хэккет (из интервью для сайта Ajhackett.com):

Заранее посмотрел, как работает охрана, где стоят камеры. К башне наша команда пришла вечером, когда её уже собирались закрывать для посетителей. Девушки пронесли канаты под своими платьями, а в рюкзаках у нас были верёвки, всякие приспособления и спальные мешки. Охранники ушли, мы переночевали прямо на башне. Причём утром проспали, так что к прыжку готовились в спешке.



Фото: Эй Джей Хэккет прыгает с Эйфелевой башни в 1987 году. Источник: Ajhackett

Прыгнул Эй Джей в историю, в итоге. Но сначала его арестовали жандармы, причём сами толком не поняли за что, ибо таких прецедентов не было. Событие привлекло внимание всего мира, с этого момента и началось увлечение бандж-джампингом. А сам Хэккет начал делать оборудование для прыжков. В том числе, при помощи учёных вывел математическую формулу, по которой изготавливают удерживающий канат. Сейчас его компания открывает площадки для бандж-джампинга по всей планете. Самая высокая –­ на телебашне в Макао, 233 метра свободного падения. Впрочем, для самого Эй Джея это не предел: он прыгал и с 390 метров с вертолёта – рекорд занесён в Книгу Гиннесса. Заодно тогда породнился с коллегами – хай-дайверами. Эй Джей Хэккет (из интервью для сайта Ajhackett.com):

Я прыгнул, но высота была рассчитана неправильно, и я врезался в воду. Успел только прикрыть голову рукой. И сломал её, а ещё повредил позвонки и ушиб ребра, но всё могло быть хуже. Кстати, в этом одно из преимуществ занятий спортом – ты учишься быстро реагировать: даже не думаешь ни о чём, а просто делаешь.



Фото: Один из прыжков Эй Джея Хэккета. Источник: Ajhackett

Быстрая реакция, утверждает Эй Джей, очень пригодилась во время страшной автоаварии в 2013 году. Он был за рулём, с семьёй – и они выжили в лобовом столкновении. Но, что даже обидно для экстремала такого уровня, именно в этом происшествии на земле он сломал обе щиколотки. Ирония судьбы – ведь именно за них привязывают бандж-джамперов. Как только Хэккет восстановился, вернулся к любимому делу. Ведь шоу должно продолжаться! Эй Джей Хэккет (из интервью для сайта Ajhackett.com):

Мы продолжаем расширять сеть экстрим-парков по всей планете, а также сами виды «головокружительной» активности. Такой, где человек должен сам нажать свою внутреннюю кнопку, чтобы вывести себя из зоны комфорта. «Хочу летать, как человек-паук»: Даниил Дудник, 5-летний роупджампер из Киева Сбросить собственного ребёнка с моста на верёвке. Именно это в 2014 году сделала одна семья в Киеве. Целью было – установить рекорд, спортивный. Ведь так 5-летний Даниил стал самым юным роупджампером Украины. Новость о прыжке малыша разлетелась по соцсетям и вызвала бурю возмущения. Впрочем, и восхищения тоже. Комментарии были от: «Родителям по шее надо дать» до «Какая смелость у малыша. А вам слабо?»



Фото: Даниил Дудник перед прыжком с моста в Киеве в 2014 году. Источник: личная страница "Вконтакте"

Несмотря на возраст, Даниил к прыжку был хорошо подготовлен: мальчик из семьи цирковых акробатов, уже и сам выступает в шоу. Перед тем, как отправиться в рекордный полёт, пытался и трюки за взрослыми повторять и физкультурой много занимался, прямо на мосту провёл под руководством папы разминку. А само достижение посвятил маме. Даниил Дудник (в интервью «АиФ в Украине»):

Хочу летать, как человек-паук. Буду прыгать с моста, чтобы получить медаль.



Фото: Даниил Дудник после прыжка с моста в Киеве в 2014 году. Источник: личная страница "Вконтакте"

«Когда вы сидите на диване, упершись взглядом в ящик, вы умираете»: Дэн Осман, пионер роупджампинга «Человек-паук» этот вид прыжков и придумал. Это одно из прозвищ американца Дэна Османа. Название «роупджампинг» дословно можно перевести, как «прыгание с верёвкой». Но, на самом деле, она там не одна, а сложное снаряжение, напоминающее альпинистское. Альпинизмом Осман изначально и увлекался. Но очень боялся сорваться со скал, этот страх мешал ему проходить маршруты. В конце концов, Дэн решил, что клин клином вышибают и стал падать специально, чтобы привыкнуть к тому, что страховка всегда его зафиксирует.



Фото: Один из прыжков Дэна Османа. Источник: личная страница в Facebook

Осману весьма понравилось ощущение свободного полёта, так и родился роупджампинг. Правда, во время такого прыжка в 1998 году он погиб – один из верёвочных узлов не выдержал нагрузки. Но Дэн дал, пожалуй, лучший ответ на вопрос, зачем джамперы всех мастей подвергают свою жизнь опасности, прыгают в пустоту с минимальными страховочными средствами. Дэн Осман, пионер роупджампинга:

Общество буквально сбрасывает на людей свои стандарты, определяя, что безопасно, и что – нет. Я всегда был другим. Люди смотрят на меня и говорят: «Ты сумасшедший!». Но то, что я делаю, я делаю для себя, ни для кого больше. Я не склонен к суициду. Когда вы сидите на диване, упершись взглядом в ящик, вы умираете. Я себя чувствую наиболее живым, когда оказываюсь лицом к лицу со своим страхом».



Фото: Один из прыжков Дэна Османа. Источник: личная страница в Facebook



Фото: Дэн Осман. Источник: личная страница в Facebook

Любопытно, что цитату приписывают Осману, но, когда и кому он это говорил, установить не удалось. В Интернете нет ссылок на первоисточник: ни в статьях, ни в поисковиках. Впрочем, в его времена не было электронных версий СМИ. Да и Фэйсбука, страничку в котором от его имени сейчас ведёт дочь. Собирает деньги на фильм о легендарном отце, который и предположить не мог, что на смену «ящику» придут пожирающие время соцсети.



Фото: Дэн Осман с дочерью. Источник: личная страница в Facebook

Да и прыгнуть с небоскрёба сейчас может любой желающий, сидя на диване со смартфоном. Реальность же теперь есть и виртуальная: появилось множество приложений-симуляторов – тут и с парашютом прыжки предлагают, и без.



Скрин приложения-симулятора прыжков с небоскрёба

Для особо смелых есть очки, имитирующие картинку, и специальное оборудование, при помощи которых можно «полетать» по небу и испытать практически реальные ощущения. Современные технологии делают экстрим безопасным. И лишают его смысла.

Фото: Демонстрация симулятора виртуальной реальности в британском Стратфорде. Источник: Youtube



Изображение в симуляторе виртуальной реальности. Источник: Youtube