Продюсер Руслан Стариковский о блоггерах на ТВ: «Они родят вам много проектов»

Новости Беларуси. Как блоггеры могут помочь телевидению, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

У вас достаточно успешный Youtube-проект. Что происходит? Какая-то часть общества смотрит, по-прежнему, телевизор и просто не замечает, что происходит? А там существует мир, который не смотрит телевизор, не читает?

Руслан Стариковский, продюсер:

Нет, каждое поколение сталкивается с одним и тем же. То же самое, когда мы с моим артистом Серёгой, когда он написал «Чёрный бумер», мы принесли её на радио, ни одна радиостанция не взяла. То же самое происходит у молодых. Они очень креативные. Этот инструмент позволяет общаться, видеть весь мир.

Это не так, как мы ждали MTV и смотрели там клипы.

И записывал на VHS-кассеты.

Руслан Стариковский:

Да. Они это могут прямо мгновенно. И у них рождаются миллион тысяч идей, а мы им не даём. Вообще, телевидение надо спасать именно тем, что у вас есть продакшн хороший.

То, чем не обладают сейчас блоггеры.

У них есть только телефон, и они на телефон умудряются делать вещи, которые приносят большие деньги. Вам надо вот это, то, что у вас есть – камеры, свет, павильоны…

Выбросить?

Руслан Стариковский:

Не выбросить. Звать сюда и давать им возможность. Они родят вам много проектов.

По-моему, им это уже не надо.

Руслан Стариковский:

Им это не надо. Это надо вам. К сожалению, да – это реальность.