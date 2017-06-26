«Я сначала обиделся, а потом понял что это нормально»: сколько Влад Бумага просил за съёмки в клипе Карпанова?

Новости Беларуси. О гонорарах видеоблоггеров говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:

Что касается Влада Бумаги – это свежая история. Это – реальный бизнес-проект, когда люди уже зарабатывают на своих каналах в Youtube.

Он же вам выставил гонорар.

Виталий Карпанов:

Это нормально. То есть, когда человеку я предложил роль достаточно хорошую, главную роль в своём клипе, месяц который вышел назад.

И попросили гонорар очень большой.

Больше, чем клип. 300 тысяч российских рублей. Это 6 тысяч долларов. Я сначала обиделся, а потом понял что это нормально. Каждый достоин своих денег.