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«Я сначала обиделся, а потом понял что это нормально»: сколько Влад Бумага просил за съёмки в клипе Карпанова?

26 июня 2017 16:54
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Новости Беларуси. О гонорарах видеоблоггеров говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:
Что касается Влада Бумаги – это свежая история. Это – реальный бизнес-проект, когда люди уже зарабатывают на своих каналах в Youtube.

Он же вам выставил гонорар.

Виталий Карпанов:
Это нормально. То есть, когда человеку я предложил роль достаточно хорошую, главную роль в своём клипе, месяц который вышел назад.

И попросили гонорар очень большой.

Больше, чем клип. 300 тысяч российских рублей. Это 6 тысяч долларов. Я сначала обиделся, а потом понял что это нормально. Каждый достоин своих денег.   

«Что происходит» с белорусской молодёжью: Youtube, киберспорт, роупджампинг

# общество # Интернет # Виталий Карпанов

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